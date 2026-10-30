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Рубль перешел к укреплению: аналитик дал прогноз по курсу российской валюты - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Рубль перешел к укреплению: аналитик дал прогноз по курсу российской валюты
Рубль перешел к укреплению: аналитик дал прогноз по курсу российской валюты - 30.10.2026, ПРАЙМ
Рубль перешел к укреплению: аналитик дал прогноз по курсу российской валюты
Рубль перешел к заметному укреплению к юаню в первые часы торгов пятницы, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:33+0300
2026-10-30T12:33+0300
рынок
украина
богдан зварич
псб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874809326.jpg?1793352788
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль перешел к заметному укреплению к юаню в первые часы торгов пятницы, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск снижался на 13 копеек, до 12,07 рубля. В начале торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки, а в четверг ее курс вырос 17 копеек. Из внутренних факторов в поле зрения участников рынка остаются ожидание нового раунда переговоров по ситуации вокруг Украины, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". Курсовой ориентир на ближайшие дни - 12,05-12,35 рубля за юань, оценивает он. Что же касается доллара и евро, то, по мнению эксперта, это диапазоны 80,3-82 рубля за доллар, 89,5–91,3 рубля за евро соответственно. "На ближайшие сессии повышаем целевой диапазон для китайской валюты до 12-12,5 рублей, видя риски выхода юаня в его верхнюю половину, вплоть до тестирования верхней границы, выступающей ближайшим техническим сопротивлением", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.
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рынок, украина, богдан зварич, псб
Рынок, УКРАИНА, Богдан Зварич, ПСБ
12:33 30.10.2026
 
Рубль перешел к укреплению: аналитик дал прогноз по курсу российской валюты

Зварич назвал диапазон 12,05-12,35 рубля за юань курсовым ориентиром на ближайшие дни

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль перешел к заметному укреплению к юаню в первые часы торгов пятницы, отыгрывая почти все вчерашние потери, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.59 мск снижался на 13 копеек, до 12,07 рубля. В начале торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки, а в четверг ее курс вырос 17 копеек.
Из внутренних факторов в поле зрения участников рынка остаются ожидание нового раунда переговоров по ситуации вокруг Украины, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа капитал".
Курсовой ориентир на ближайшие дни - 12,05-12,35 рубля за юань, оценивает он. Что же касается доллара и евро, то, по мнению эксперта, это диапазоны 80,3-82 рубля за доллар, 89,5–91,3 рубля за евро соответственно.
"На ближайшие сессии повышаем целевой диапазон для китайской валюты до 12-12,5 рублей, видя риски выхода юаня в его верхнюю половину, вплоть до тестирования верхней границы, выступающей ближайшим техническим сопротивлением", - прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ.
 
РынокУКРАИНАБогдан ЗваричПСБ
 
 
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