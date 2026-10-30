https://1prime.ru/20261030/rumynija-874803745.html

Румыния не сможет запустить реакторы АЭС "Чернаводэ" в ноябре

Румыния не сможет запустить реакторы АЭС "Чернаводэ" в ноябре - 30.10.2026, ПРАЙМ

Румыния не сможет запустить реакторы АЭС "Чернаводэ" в ноябре

Румыния не сможет осуществить запланированный запуск реакторов АЭС "Чернаводэ" в ноябре, уровень воды в Дунае остается слишком низким, сообщила пресс-служба... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:16+0300

2026-10-30T11:16+0300

румыния

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КИШИНЕВ, 30 окт - ПРАЙМ. Румыния не сможет осуществить запланированный запуск реакторов АЭС "Чернаводэ" в ноябре, уровень воды в Дунае остается слишком низким, сообщила пресс-служба румынского министерства энергетики. Перезапуск обоих реакторов атомной электростанции "Чернаводэ" в Румынии могут сдвинуть с начала на середину ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики. Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. Ранее пресс-служба управляющей АЭС компании Nuclearelectrica сообщила, что запуск реакторов АЭС запланирован на 1 ноября. "Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение продлить режим повышенной готовности в отношении работы атомной электростанции "Чернаводэ" на 30 дней. Таким образом, энергоблоки 1 и 2 "Чернаводэ", которые в настоящее время остановлены, не смогут быть введены в эксплуатацию в ноябре", - сообщается на сайте минэнерго. Представители комитета пояснили, что уровень воды в Дунае остается низким, поэтому запускать реакторы было бы рискованно. Первый энергоблок уже был остановлен в мае на техническое обслуживание и вернулся к работе в июле. Второй энергоблок не работал три с половиной недели весной из-за поломки. Всего за первые полгода было накоплено 1800 часов простоя. В совокупности это привело к тому, что доходы компании в 2026 году будут примерно на 40% ниже запланированных. АЭС "Чернаводэ" — единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.

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