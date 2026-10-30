https://1prime.ru/20261030/rumynija-874810983.html
Профсоюз нефтетерминала в Румынии организовал забастовку
Профсоюз нефтетерминала в Румынии организовал забастовку - 30.10.2026, ПРАЙМ
Профсоюз нефтетерминала в Румынии организовал забастовку
Сотрудники нефтетерминала "Констанца" в Румынии в пятницу проводят предварительную забастовку, требуя повышения зарплаты на 6,5%, сообщает агентство Mediafax. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:54+0300
2026-10-30T12:54+0300
2026-10-30T12:58+0300
румыния
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КИШИНЕВ, 30 окт - ПРАЙМ. Сотрудники нефтетерминала "Констанца" в Румынии в пятницу проводят предварительную забастовку, требуя повышения зарплаты на 6,5%, сообщает агентство Mediafax. "Сотрудники нефтетерминала "Констанца" в пятницу прекратили работу и проводят двухчасовую предупредительную забастовку. Члены профсоюза требуют повышения заработной платы на 6,5%, но переговоры с руководством компании провалились", - сообщает агентство. Профсоюз работников нефтетерминала предупредил, что 18 ноября начнет бессрочную всеобщую забастовку, если руководство предприятия не пойдет работникам навстречу. Нефтяной терминал "Констанца" является одним из основных операторов нефтяной инфраструктуры Румынии. Компания ранее предупреждала, что остановка работы может повлиять как минимум на 50% поставок топлива в страну.
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румыния
Профсоюз нефтетерминала в Румынии организовал забастовку
Профсоюз нефтетерминала в Румынии организовал забастовку с требованием повышения зарплаты
КИШИНЕВ, 30 окт - ПРАЙМ. Сотрудники нефтетерминала "Констанца" в Румынии в пятницу проводят предварительную забастовку, требуя повышения зарплаты на 6,5%, сообщает агентство Mediafax.
"Сотрудники нефтетерминала "Констанца" в пятницу прекратили работу и проводят двухчасовую предупредительную забастовку. Члены профсоюза требуют повышения заработной платы на 6,5%, но переговоры с руководством компании провалились", - сообщает агентство.
Профсоюз работников нефтетерминала предупредил, что 18 ноября начнет бессрочную всеобщую забастовку, если руководство предприятия не пойдет работникам навстречу.
Нефтяной терминал "Констанца" является одним из основных операторов нефтяной инфраструктуры Румынии. Компания ранее предупреждала, что остановка работы может повлиять как минимум на 50% поставок топлива в страну.