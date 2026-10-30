https://1prime.ru/20261030/rumynija-874820384.html
В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество
В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество
Стоимость электричества для населения в Румынии в первой половине текущего года выросла на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:35+0300
2026-10-30T15:35+0300
2026-10-30T15:35+0300
мировая экономика
румыния
ирландия
венгрия
евростат
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874820384.jpg?1793363747
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость электричества для населения в Румынии в первой половине текущего года выросла на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Евростат.
"Цены на электроэнергию для домашних хозяйств резко выросли в Румынии (на 51,6% по сравнению с первой половиной 2025 года), Ирландии (на 19,8%) и Финляндии (на 18,4%)", - отмечает ведомство.
В то же время в некоторых странах было зафиксировано существенное снижение цен, особенно в Дании (на 31,7%) и Люксембурге (на 24,1%).
Среди стран ЕС наблюдались значительные различия в ценах на электроэнергию для домашних хозяйств: в 6 странах цены превышали 0,30 евро за кВт.ч, тогда как в 5 странах они были ниже 0,20 евро за кВт.ч.
Самые высокие цены на электроэнергию были зафиксированы в Ирландии - 0,39 евро за кВт.ч, за ней следуют Германия и Бельгия (по 0,36 евро). Напротив, самые низкие цены наблюдались в Венгрии (0,11 евро), на Мальте и в Болгарии (по 0,13 евро).
В свою очередь, самые высокие цены на газ для домашних хозяйств были зафиксированы в Швеции - 0,22 евро за кВт.ч. Далее следуют Нидерланды (0,16 евро), а также Франция и Португалия (по 0,13 евро). Самые низкие цены наблюдались в Венгрии (0,03 евро за кВт.ч), Хорватии (0,05 евро), Румынии и Словакии (по 0,06 евро).
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при расчете в национальных валютах, в 12 странах, по которым имеются данные, цены снизились, в 7 - выросли, а в 4 - остались практически неизменными. Наибольшее снижение цен произошло в Болгарии (на 14,5%), Греции (на 11,3%) и Испании (на 10%). Наибольший рост был зафиксирован в Румынии (на 9,3%), Хорватии (на 8,9%) и Словакии (на 6,6%).
румыния
ирландия
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, румыния, ирландия, венгрия, евростат, ес
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, ИРЛАНДИЯ, ВЕНГРИЯ, Евростат, ЕС
В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество
Евростат: цены на электроэнергию для населения в Румынии в I полугодии выросли на 51,6%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость электричества для населения в Румынии в первой половине текущего года выросла на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Евростат.
"Цены на электроэнергию для домашних хозяйств резко выросли в Румынии (на 51,6% по сравнению с первой половиной 2025 года), Ирландии (на 19,8%) и Финляндии (на 18,4%)", - отмечает ведомство.
В то же время в некоторых странах было зафиксировано существенное снижение цен, особенно в Дании (на 31,7%) и Люксембурге (на 24,1%).
Среди стран ЕС наблюдались значительные различия в ценах на электроэнергию для домашних хозяйств: в 6 странах цены превышали 0,30 евро за кВт.ч, тогда как в 5 странах они были ниже 0,20 евро за кВт.ч.
Самые высокие цены на электроэнергию были зафиксированы в Ирландии - 0,39 евро за кВт.ч, за ней следуют Германия и Бельгия (по 0,36 евро). Напротив, самые низкие цены наблюдались в Венгрии (0,11 евро), на Мальте и в Болгарии (по 0,13 евро).
В свою очередь, самые высокие цены на газ для домашних хозяйств были зафиксированы в Швеции - 0,22 евро за кВт.ч. Далее следуют Нидерланды (0,16 евро), а также Франция и Португалия (по 0,13 евро). Самые низкие цены наблюдались в Венгрии (0,03 евро за кВт.ч), Хорватии (0,05 евро), Румынии и Словакии (по 0,06 евро).
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при расчете в национальных валютах, в 12 странах, по которым имеются данные, цены снизились, в 7 - выросли, а в 4 - остались практически неизменными. Наибольшее снижение цен произошло в Болгарии (на 14,5%), Греции (на 11,3%) и Испании (на 10%). Наибольший рост был зафиксирован в Румынии (на 9,3%), Хорватии (на 8,9%) и Словакии (на 6,6%).