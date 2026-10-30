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В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество

В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Румынии в первой половине 2025 года выросли цены на электричество

Стоимость электричества для населения в Румынии в первой половине текущего года выросла на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:35+0300

2026-10-30T15:35+0300

2026-10-30T15:35+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость электричества для населения в Румынии в первой половине текущего года выросла на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Евростат. "Цены на электроэнергию для домашних хозяйств резко выросли в Румынии (на 51,6% по сравнению с первой половиной 2025 года), Ирландии (на 19,8%) и Финляндии (на 18,4%)", - отмечает ведомство. В то же время в некоторых странах было зафиксировано существенное снижение цен, особенно в Дании (на 31,7%) и Люксембурге (на 24,1%). Среди стран ЕС наблюдались значительные различия в ценах на электроэнергию для домашних хозяйств: в 6 странах цены превышали 0,30 евро за кВт.ч, тогда как в 5 странах они были ниже 0,20 евро за кВт.ч. Самые высокие цены на электроэнергию были зафиксированы в Ирландии - 0,39 евро за кВт.ч, за ней следуют Германия и Бельгия (по 0,36 евро). Напротив, самые низкие цены наблюдались в Венгрии (0,11 евро), на Мальте и в Болгарии (по 0,13 евро). В свою очередь, самые высокие цены на газ для домашних хозяйств были зафиксированы в Швеции - 0,22 евро за кВт.ч. Далее следуют Нидерланды (0,16 евро), а также Франция и Португалия (по 0,13 евро). Самые низкие цены наблюдались в Венгрии (0,03 евро за кВт.ч), Хорватии (0,05 евро), Румынии и Словакии (по 0,06 евро). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при расчете в национальных валютах, в 12 странах, по которым имеются данные, цены снизились, в 7 - выросли, а в 4 - остались практически неизменными. Наибольшее снижение цен произошло в Болгарии (на 14,5%), Греции (на 11,3%) и Испании (на 10%). Наибольший рост был зафиксирован в Румынии (на 9,3%), Хорватии (на 8,9%) и Словакии (на 6,6%).

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мировая экономика, румыния, ирландия, венгрия, евростат, ес