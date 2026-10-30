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В Румынии продлили меры по ограничению роста цен на дизельное топливо - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В Румынии продлили меры по ограничению роста цен на дизельное топливо
В Румынии продлили меры по ограничению роста цен на дизельное топливо - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Румынии продлили меры по ограничению роста цен на дизельное топливо
Правительство Румынии в пятницу продлило еще на три месяца, до 1 февраля 2027 года, срок действия мер по ограничению роста цен на дизельное топливо, заявил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:45+0300
2026-10-30T15:45+0300
мировая экономика
румыния
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КИШИНЕВ, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство Румынии в пятницу продлило еще на три месяца, до 1 февраля 2027 года, срок действия мер по ограничению роста цен на дизельное топливо, заявил премьер страны Лука Никулеску. "Мы обеспокоены ростом цен на топливо, который румынам становится все труднее переносить, и в качестве меры поддержки мы сегодня продлили еще на три месяца период применения мер по ограничению роста цен на дизельное топливо", - заявил Никулеску на заседании правительства. Одобренный законопроект предусматривает ограничение торговой наценки на бензин и дизельное топливо, а также запрет на повышение цен чаще одного раза в день. Для экспорта дизельного топлива и сырой нефти по-прежнему потребуются специальные разрешения. Кроме того, власти одобрили снижение акциза на дизельное топливо вплоть до 25%. Его размер будут устанавливать раз в две недели в зависимости от международных котировок и средних цен на автозаправочных станциях. Правительство Румынии утвердило чрезвычайное постановление и ввело меры по ограничению и контролю цен на топливо с 1 апреля 2026 года.
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мировая экономика, румыния
Мировая экономика, РУМЫНИЯ
15:45 30.10.2026
 
В Румынии продлили меры по ограничению роста цен на дизельное топливо

Правительство Румынии продлило действие мер по ограничению роста цен на дизельное топливо

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КИШИНЕВ, 30 окт - ПРАЙМ. Правительство Румынии в пятницу продлило еще на три месяца, до 1 февраля 2027 года, срок действия мер по ограничению роста цен на дизельное топливо, заявил премьер страны Лука Никулеску.
"Мы обеспокоены ростом цен на топливо, который румынам становится все труднее переносить, и в качестве меры поддержки мы сегодня продлили еще на три месяца период применения мер по ограничению роста цен на дизельное топливо", - заявил Никулеску на заседании правительства.
Одобренный законопроект предусматривает ограничение торговой наценки на бензин и дизельное топливо, а также запрет на повышение цен чаще одного раза в день. Для экспорта дизельного топлива и сырой нефти по-прежнему потребуются специальные разрешения.
Кроме того, власти одобрили снижение акциза на дизельное топливо вплоть до 25%. Его размер будут устанавливать раз в две недели в зависимости от международных котировок и средних цен на автозаправочных станциях.
Правительство Румынии утвердило чрезвычайное постановление и ввело меры по ограничению и контролю цен на топливо с 1 апреля 2026 года.
 
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