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"Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды
"Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды
"Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды, чтобы наметить перспективы сотрудничества в области развития энергетики и гидроэнергетики, сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:38+0300
2026-10-30T18:38+0300
2026-10-30T18:38+0300
россия
уганда
африка
русгидро
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды, чтобы наметить перспективы сотрудничества в области развития энергетики и гидроэнергетики, сообщил РИА Новости на полях саммита Россия-Африка министр науки, технологий и инноваций Уганды Джонард Асиимве.
"Русгидро" уже находится в Уганде, они проводят исследования, чтобы определить, как мы можем развивать энергетику, гидроэнергетику в Уганде", - сказал агентству министр.
Замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин ранее сообщил, что "Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами.
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россия, уганда, африка, русгидро
РОССИЯ, Уганда, АФРИКА, Русгидро
"Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды
Асиимве: "Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды для сотрудничества
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" изучает потенциал энергетического сектора Уганды, чтобы наметить перспективы сотрудничества в области развития энергетики и гидроэнергетики, сообщил РИА Новости на полях саммита Россия-Африка министр науки, технологий и инноваций Уганды Джонард Асиимве.
"Русгидро" уже находится в Уганде, они проводят исследования, чтобы определить, как мы можем развивать энергетику, гидроэнергетику в Уганде", - сказал агентству министр.
Замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин ранее сообщил, что "Русгидро" уже работает в сфере использования водных ресурсов с 11 странами Африки, рассматривает потенциал сотрудничества с еще 20 государствами.