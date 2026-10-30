Фиксация после ралли: что октябрь преподнес российскому рынку акций?

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжает локальную коррекцию после достижения на днях максимумов с начала лета — от пиковых 2543 пунктов идет откат под важные 2500 пунктов, где, вероятно, и состоится финиш биржевого месяца. Фиксация после ралли — привычное дело. При этом тренд вверх сильный, и после снятия перекупленности ожидается возобновление подъема. За октябрь рынок прибавил 10%. В ноябре ждем покорения новых вершин в бенчмарке акций. После праздников может быть снова поднят вопрос трехсторонних переговоров — неопределенность сохраняется, но шанс на развитие геополитического процесса урегулирования конфликта явно ненулевой.Сильнее рынка в октябре — акции "ВК" с +31%, и это лучший результат среди бумаг из ликвидного списка биржи. Курс ИТ-акций в моменте достигал 154 рублей, а в сентябре был антирекорд у 109 рублей, тем самым со дна осени удалось прибавить 45%. Фактор ралли — успешная борьба с атаками извне. Долгосрочные — 200 рублей, а среднесрочно, при спокойном внешнем фоне, в ноябре может быть ход на статичную преграду 167 рублей.Аутсайдеры месяца на широком рынке — акции МГКЛ (Мосгорломбарда), которые рухнули более чем на 50% на фоне налоговых претензий ФНС к "дочкам" корпорации. Курс уже обвалился ниже 0,9 рубля, и где ценовое дно — точно не скажет никто. Риски очень высокие, а волатильность экстремальная. Напряжение на рынке может быть до 10 ноября — на дату назначен суд.Рубль за октябрь был до +5%, но курсы инвалют уже сильно перепроданы и отскок начинается. Вчера юань от 12 подскочил на 12,2, в +1,5%. А сегодня и доллар с евро от ЦБ могут пойти догонять курс уже улетевшего биржевого юаня. Ближайшие ориентиры пар на ноябрь: доллар к 82, евро на 92, сопротивление в юане на 12,3.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжает локальную коррекцию после достижения на днях максимумов с начала лета — от пиковых 2543 пунктов идет откат под важные 2500 пунктов, где, вероятно, и состоится финиш биржевого месяца. Фиксация после ралли — привычное дело. При этом тренд вверх сильный, и после снятия перекупленности ожидается возобновление подъема. За октябрь рынок прибавил 10%. В ноябре ждем покорения новых вершин в бенчмарке акций. После праздников может быть снова поднят вопрос трехсторонних переговоров — неопределенность сохраняется, но шанс на развитие геополитического процесса урегулирования конфликта явно ненулевой.
Сильнее рынка в октябре — акции "ВК" с +31%, и это лучший результат среди бумаг из ликвидного списка биржи. Курс ИТ-акций в моменте достигал 154 рублей, а в сентябре был антирекорд у 109 рублей, тем самым со дна осени удалось прибавить 45%. Фактор ралли — успешная борьба с атаками извне. Долгосрочные — 200 рублей, а среднесрочно, при спокойном внешнем фоне, в ноябре может быть ход на статичную преграду 167 рублей.
Аутсайдеры месяца на широком рынке — акции МГКЛ (Мосгорломбарда), которые рухнули более чем на 50% на фоне налоговых претензий ФНС к "дочкам" корпорации. Курс уже обвалился ниже 0,9 рубля, и где ценовое дно — точно не скажет никто. Риски очень высокие, а волатильность экстремальная. Напряжение на рынке может быть до 10 ноября — на дату назначен суд.
Рубль за октябрь был до +5%, но курсы инвалют уже сильно перепроданы и отскок начинается. Вчера юань от 12 подскочил на 12,2, в +1,5%. А сегодня и доллар с евро от ЦБ могут пойти догонять курс уже улетевшего биржевого юаня. Ближайшие ориентиры пар на ноябрь: доллар к 82, евро на 92, сопротивление в юане на 12,3.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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