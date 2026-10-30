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Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6%

Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6%

Контейнерный рынок России в январе-сентябре 2026 года вырос на 6% в годовом выражении и составил 5,3 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:45+0300

2026-10-30T12:45+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-сентябре 2026 года вырос на 6% в годовом выражении и составил 5,3 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "Согласно расчетам аналитиков Fesco, за январь-сентябрь 2026 года объем контейнерного рынка России достиг 5,3 миллиона TEU, что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. Главным драйвером роста рынка, по данным компании, остаются импортные перевозки, которые за три квартала увеличились на 17%, до 2,29 миллиона TEU. Внутренние отправки выросли на 3,7%, до 1,2 миллиона TEU. При этом экспорт сократился на 4%, до 1,39 миллиона TEU, а железнодорожный транзит - на 1%, до 428 тысячи TEU. "В сентябре объем контейнерных перевозок в России вырос на 5,7% по сравнению с сентябрем прошлого года", - отметили в Fesco. Контейнерный рынок России включает внешнеторговые и транзитные перевозки через российские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные погранпереходы на сети РЖД (за исключением транзита Китай – Европа), внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

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бизнес, россия, китай, европа, fesco, ржд