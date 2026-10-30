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"Борется за 2500 пунктов": рынок акций вырос за октябрь на 11%

"Борется за 2500 пунктов": рынок акций вырос за октябрь на 11% - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Борется за 2500 пунктов": рынок акций вырос за октябрь на 11%

Российский рынок по итогам основной сессии пятницы вырос в пределах 1%, а по итогам октября - почти на 11%, завершив месяц выше 2500 пунктов по индексу... | 30.10.2026, ПРАЙМ

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рынок

россия

абу-даби

сша

украина

елена кожухова

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии пятницы вырос в пределах 1%, а по итогам октября - почти на 11%, завершив месяц выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,83% - до 2513,04 пункта, долларовый РТС - на 0,98%, до 982,73 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,94%, до 959,9 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За октябрь индекс Мосбиржи вырос на 10,81%, индекс Мосбиржи в юанях - на 13,59%, долларовый РТС - на 14,94%. Рынок на подъеме Российский рынок акций в последние основные торги октября демонстрировал преимущественно повышательную динамику, особенно во второй половине сессии. В итоге он превысил ключевой уровень 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. "Уходящую неделю и октябрь в целом можно отнести в зачет российскому рынку акций. Индекс Мосбиржи за месяц вырос более чем на 10% и борется за закрепление над 2500 пунктами. В пятницу цены на нефть смотрели вверх, а по предстоящим мирным переговорам в Абу-Даби постепенно появляются подробности", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги ВК (+11,2%), "Циана" (+4,7%), АФК "Система" (+3,5%), "Газпрома" (+2,1%). Подешевели акции "Озона" (-0,5%), ВТБ (-2,1%), ЮГК (-1,7%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 2,6% - до 113,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 101,9 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили восстановление от ближайших поддержек 2470 пунктов и 965 пунктов соответственно, сохраняя потенциал развития роста в ноябре в случае поступления новых обнадеживающих геополитических сигналов, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российские инвесторы продолжают уделять основное внимание ходу переговоров по Украине и санкционным условиям. Важным для рынка остаются также цены на энергоносители и корпоративные истории. Указанные факторы, вероятно, продолжат определять настроения в том числе в ноябре и при "бычьем" сценарии могут увести индекс Мосбиржи выше 2700 пунктов", - добавляет она. Шансы на продвижение индекса к 2550-2560 пунктам в краткосрочной перспективе есть при сохранении геополитического оптимизма и высоких цен на нефть, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "На пути к этим уровням вероятны локальные технические коррекции, ближняя поддержка расположена у 2480 пунктов, далее – более основательные 2420 пунктов", - добавляет он.

абу-даби

сша

украина

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рынок, россия, абу-даби, сша, украина, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"