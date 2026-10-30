https://1prime.ru/20261030/samara-874791589.html
В Самаре ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Самаре ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 30.10.2026, ПРАЙМ
В Самаре ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T05:46+0300
2026-10-30T05:46+0300
2026-10-30T05:46+0300
бизнес
самара
росавиация
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самара ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, самара, росавиация
Бизнес, САМАРА, Росавиация
В Самаре ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов