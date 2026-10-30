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С посадившего самолет в поле в Сибири пилота потребовали 171 миллион рублей

С посадившего самолет в поле в Сибири пилота потребовали 171 миллион рублей - 30.10.2026, ПРАЙМ

С посадившего самолет в поле в Сибири пилота потребовали 171 миллион рублей

Посадивший самолет со 161 пассажиром в пшеничном поле под Новосибирском Сергей Белов рассказал РИА Новости, что сумма материальных претензий к нему по делу,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:32+0300

2026-10-30T11:32+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – ПРАЙМ. Посадивший самолет со 161 пассажиром в пшеничном поле под Новосибирском Сергей Белов рассказал РИА Новости, что сумма материальных претензий к нему по делу, которое расследуется в СК, выросла со 118 до более 171 миллиона рублей.Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года был экстренно посажен пилотом Беловым на пшеничном поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.Было возбуждено уголовное дело, Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствие посчитало, что он при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, "нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска". Ранее сумма ущерба, причиненного авиакомпании, была оценена следователями в почти 119 миллионов рублей.Позднее суд принял решение вернуть уголовное дело Белова в прокуратуру для устранения нарушений, такое решение устояло в кассации. В суде потерпевшие поддержали сторону защиты и поблагодарили пилота."Сумма 127 миллионов 142 тысячи уже, а была 118 миллионов. "Уральские авиалинии" при повторном допросе СК заявляют, что они потерпевшие, хотя они уже получили страховку один миллиард и 300 миллионов", – сказал Белов.Судя постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, предоставленному им РИА Новости, там фигурирует сумма за поврежденные створки системы основного шасси справа, лопасть вентилятора, четыре тормоза, правый и левый внутренние закрылки и прочее - на 127 миллионов 142 тысячи и пять рублей.Также включены дополнительные 44 миллиона 317 тысяч – за уборку снега, охрану самолета ЧОП, покупку и установку забора, выплаты пассажирам, командировочные, аренду поля и иное."Фактически указания судов четырех инстанций по производству по делу дополнительных следственных действий Следственным комитетом не выполнены, в том числе стоимость поврежденных деталей должным образом в установленном порядке не определена. Поврежденные детали не изъяты и к делу в качестве вещдоков не приобщены", – заявил собеседник агентства.В пресс-службе авиакомпании снова подтвердили РИА Новости, что перевозчик не имеет имущественных претензий к бывшему пилоту Белову и не предъявляла ему исковых требований в рамках уголовного дела."Ущерб, причиненный авиакомпании в результате авиационного пришествия, возмещен страховыми компаниями. В ходе расследования уполномоченные органы запрашивали у авиакомпании информацию о размере ущерба. Предоставление этих сведений в рамках расследования не означает предъявления финансовых или имущественных претензий к пилоту", – сказал представитель пресс-службы авиаперевозчика.

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бизнес, общество , россия, сочи, новосибирск, уральские авиалинии, ск рф, airbus