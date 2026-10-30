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Российские компании заняли внутренний рынок на волне санкций, пишут СМИ

Российские компании заняли внутренний рынок на волне санкций, пишут СМИ - 30.10.2026, ПРАЙМ

Российские компании заняли внутренний рынок на волне санкций, пишут СМИ

Западные санкции против России дали эффект, прямо противоположный ожидаемому: они придали российским компаниям стимул к развитию и помогли занять внутренний... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:23+0300

2026-10-30T12:23+0300

2026-10-30T12:30+0300

россия

финляндия

мировая экономика

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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Западные санкции против России дали эффект, прямо противоположный ожидаемому: они придали российским компаниям стимул к развитию и помогли занять внутренний рынок, заявил аналитик Ларс Берн в эфире шведского телеканала SwebbTV, передает ИноСМИ."В этом конфликте экономическая составляющая гораздо важнее собственно военной. Мы постоянно видим новые и новые санкции. Но проблема в том, что русские уже привыкли к западным ограничениям. Поэтому они не дают искомого эффекта", — сказал Берн.По его словам, Россия теперь сама производит то, чего раньше не выпускала."Если посмотреть на статистику российской экономики, то видно, что во многих отраслях санкции привели к прямо противоположному эффекту. Выходит, что мы, наоборот, помогли российским компаниям развиваться, поскольку им пришлось самостоятельно обеспечивать внутренний рынок", — отметил аналитик.Как подчеркивает SwebbTV, в итоге российские предприятия заняли внутренний рынок. "И теперь русские рассчитывают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем серьезнее обострятся экономические проблемы уже Европы", — добавил Берн. Ведущий Микаэль Вилльгерт в свою очередь указал, что от невозможности экспортировать товары в Россию сильно страдает Финляндия: "С начала боевых действий экономика Финляндии практически перестала расти".

финляндия

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россия, финляндия, мировая экономика