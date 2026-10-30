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В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 30.10.2026, ПРАЙМ

В Саранске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:04+0300

2026-10-30T08:04+0300

2026-10-30T08:04+0300

бизнес

саранск

росавиация

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саранск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

саранск

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бизнес, саранск, росавиация