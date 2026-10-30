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Цена на серебро опустилась ниже 50 долларов за унцию

Цена на серебро опустилась ниже 50 долларов за унцию - 30.10.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро опустилась ниже 50 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро падает почти на 5%, показатель впервые с конца прошлого ноября опустился ниже 50 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T16:12+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро падает почти на 5%, показатель впервые с конца прошлого ноября опустился ниже 50 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.04 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,66% относительно предыдущего закрытия - до 49,94 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 24 ноября 2025 года находится ниже отметки в 50 долларов.

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