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Традиционный съезд РСПП пройдет в марте 2027 года
Традиционный съезд РСПП пройдет в марте 2027 года - 30.10.2026, ПРАЙМ
Традиционный съезд РСПП пройдет в марте 2027 года
Добавлен третий абзац | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:39+0300
2026-10-30T15:39+0300
2026-10-30T15:39+0300
россия
александр шохин
рспп
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Добавлен третий абзац
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Традиционный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в марте 2027 года, сообщил глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"В марте (пройдет - ред.) традиционный ежегодный съезд РСПП", - сказал Шохин на пресс-конференции, посвященной национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса".
"Мы планируем на вторую половину марта, но все будут зависеть от графика президента", - добавил бизнес-омбудсмен.
По его словам, на съезде будут подведены итоги премии.
Национальная премия "Лидеры ответственного бизнеса" учреждена по поручению президента России и проводится на ежегодной основе среди крупных российских компаний.
Прием заявок компаний на участие в премии - с 20 октября по 10 декабря 2026 года.
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россия, александр шохин, рспп
РОССИЯ, Александр Шохин, РСПП
Традиционный съезд РСПП пройдет в марте 2027 года
Шохин: традиционный съезд РСПП состоится в марте 2027 года
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Традиционный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в марте 2027 года, сообщил глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"В марте (пройдет - ред.) традиционный ежегодный съезд РСПП", - сказал Шохин на пресс-конференции, посвященной национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса".
"Мы планируем на вторую половину марта, но все будут зависеть от графика президента", - добавил бизнес-омбудсмен.
По его словам, на съезде будут подведены итоги премии.
Национальная премия "Лидеры ответственного бизнеса" учреждена по поручению президента России и проводится на ежегодной основе среди крупных российских компаний.
Прием заявок компаний на участие в премии - с 20 октября по 10 декабря 2026 года.