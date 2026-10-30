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Школа в Кузбассе выплатит ученице компенсацию за перелом руки на репетиции
Школа в Кузбассе выплатит ученице компенсацию за перелом руки на репетиции - 30.10.2026, ПРАЙМ
Школа в Кузбассе выплатит ученице компенсацию за перелом руки на репетиции
Суд в Мариинске Кемеровской области взыскал со школы 70 тысяч рублей в пользу ученицы в качестве компенсации морального вреда за перелом руки, полученный ею на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:38+0300
2026-10-30T09:38+0300
2026-10-30T09:38+0300
общество
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 30 окт – ПРАЙМ. Суд в Мариинске Кемеровской области взыскал со школы 70 тысяч рублей в пользу ученицы в качестве компенсации морального вреда за перелом руки, полученный ею на репетиции из-за подножки одноклассника, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. По информации пресс-центра, во время репетиции общешкольного мероприятия в марте 2025 года одноклассник девочки поставил ей подножку. В результате она упала и сломала руку, ей провели операцию. Некоторое время она находилась в стационаре, а более двух месяцев обучалась на дому. Мариинский городской суд рассмотрел иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу школьницы. Поскольку в момент происшествия дети находились в коридоре без должного контроля педагогов, ответственность за причиненный вред возложена на образовательное учреждение, уточнили в ведомстве. "Учитывая перенесенную операцию, длительное лечение, вынужденное обучение на дому и невозможность заниматься спортом, суд частично удовлетворил иск и взыскал со школы в пользу девочки 70 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Родители ученика признали вину частично, а сам школьник пояснил, что поставил подножку неумышленно и извинился перед девочкой. В ведомстве отметили, что в возбуждении уголовного дела в отношении одноклассника отказали из-за отсутствия умысла на причинение вреда здоровью. Оснований для взыскания компенсации с родителей ученика суд не установил. На момент публикации решение суда не вступило в законную силу.
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общество , кемеровская область, россия
Общество , Кемеровская область, РОССИЯ
Школа в Кузбассе выплатит ученице компенсацию за перелом руки на репетиции
Школа в Кузбассе выплатит ученице 70 тысяч рублей компенсации за перелом руки на репетиции
КЕМЕРОВО, 30 окт – ПРАЙМ. Суд в Мариинске Кемеровской области взыскал со школы 70 тысяч рублей в пользу ученицы в качестве компенсации морального вреда за перелом руки, полученный ею на репетиции из-за подножки одноклассника, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
По информации пресс-центра, во время репетиции общешкольного мероприятия в марте 2025 года одноклассник девочки поставил ей подножку. В результате она упала и сломала руку, ей провели операцию. Некоторое время она находилась в стационаре, а более двух месяцев обучалась на дому.
Мариинский городской суд рассмотрел иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу школьницы. Поскольку в момент происшествия дети находились в коридоре без должного контроля педагогов, ответственность за причиненный вред возложена на образовательное учреждение, уточнили в ведомстве.
"Учитывая перенесенную операцию, длительное лечение, вынужденное обучение на дому и невозможность заниматься спортом, суд частично удовлетворил иск и взыскал со школы в пользу девочки 70 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Родители ученика признали вину частично, а сам школьник пояснил, что поставил подножку неумышленно и извинился перед девочкой. В ведомстве отметили, что в возбуждении уголовного дела в отношении одноклассника отказали из-за отсутствия умысла на причинение вреда здоровью. Оснований для взыскания компенсации с родителей ученика суд не установил.
На момент публикации решение суда не вступило в законную силу.