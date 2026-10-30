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Традиционный съезд РСПП состоится в марте 2027 года, заявил Шохин

Традиционный съезд РСПП состоится в марте 2027 года, заявил Шохин - 30.10.2026, ПРАЙМ

Традиционный съезд РСПП состоится в марте 2027 года, заявил Шохин

Традиционный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в марте 2027 года, сообщил глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:23+0300

2026-10-30T15:23+0300

2026-10-30T15:23+0300

россия

мировая экономика

александр шохин

рспп

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Традиционный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в марте 2027 года, сообщил глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "В марте (пройдет - ред.) традиционный ежегодный съезд РСПП", - сказал Шохин на пресс-конференции, посвященной национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса". По его словам, на съезде будут подведены итоги премии. Национальная премия "Лидеры ответственного бизнеса" учреждена по поручению президента России и проводится на ежегодной основе среди крупных российских компаний. Прием заявок компаний на участие в премии - с 20 октября по 10 декабря 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, александр шохин, рспп