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Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество
Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество - 30.10.2026, ПРАЙМ
Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество
Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество в торговле, инвестициях и научных исследованиях, сообщил кабмин конфедерации по итогам встречи... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:53+0300
2026-10-30T14:53+0300
мировая экономика
китай
кнр
швейцария
си цзиньпин
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ЖЕНЕВА, 30 окт – ПРАЙМ. Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество в торговле, инвестициях и научных исследованиях, сообщил кабмин конфедерации по итогам встречи президента Ги Пармелена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Швейцария и Китай стремятся вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, уделяя особое внимание расширению торговли, улучшению доступа на рынки, защите трудовых и экологических стандартов, а также развитию научных обменов", - указали в кабмине. В ходе визита было, в частности, подписано модернизированное соглашение о свободной торговле, которое призвано улучшить доступ швейцарских товаров и инвестиций на китайский рынок. В него была включена юридически обязательная глава об устойчивом развитии. Также были подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере труда и занятости и договор о научном сотрудничестве, который устанавливает правовые рамки для трансграничного обмена научными данными между исследователями двух стран, обеспечивая большую юридическую определенность, указали в кабмине. Пармелен подчеркнул взаимосвязь безопасности и стабильности Европы и Восточной Азии как с гуманитарной, так и с экономической точки зрения. В рамках визита Пармелена в КНР пройдут встречи с китайскими министрами торговли, труда, образования и науки, а также открытие 9-го Швейцарско-китайского экономического форума, указали в кабмине.
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мировая экономика, китай, кнр, швейцария, си цзиньпин
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ШВЕЙЦАРИЯ, Си Цзиньпин
14:53 30.10.2026
 
Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество

Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество в торговле и инвестициях

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ЖЕНЕВА, 30 окт – ПРАЙМ. Швейцария и Китай договорились укреплять сотрудничество в торговле, инвестициях и научных исследованиях, сообщил кабмин конфедерации по итогам встречи президента Ги Пармелена и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Швейцария и Китай стремятся вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, уделяя особое внимание расширению торговли, улучшению доступа на рынки, защите трудовых и экологических стандартов, а также развитию научных обменов", - указали в кабмине.
В ходе визита было, в частности, подписано модернизированное соглашение о свободной торговле, которое призвано улучшить доступ швейцарских товаров и инвестиций на китайский рынок. В него была включена юридически обязательная глава об устойчивом развитии.
Также были подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере труда и занятости и договор о научном сотрудничестве, который устанавливает правовые рамки для трансграничного обмена научными данными между исследователями двух стран, обеспечивая большую юридическую определенность, указали в кабмине.
Пармелен подчеркнул взаимосвязь безопасности и стабильности Европы и Восточной Азии как с гуманитарной, так и с экономической точки зрения.
В рамках визита Пармелена в КНР пройдут встречи с китайскими министрами торговли, труда, образования и науки, а также открытие 9-го Швейцарско-китайского экономического форума, указали в кабмине.
 
Мировая экономикаКИТАЙКНРШВЕЙЦАРИЯСи Цзиньпин
 
 
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