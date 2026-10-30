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Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок в новой должности
Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок в новой должности - 30.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок в новой должности
Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок, сообщила в пятницу пресс-служба российского... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:57+0300
2026-10-30T17:57+0300
2026-10-30T17:57+0300
финансы
антон силуанов
михаил мишустин
минфин
фнс россии
федеральная пробирная палата
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок, сообщила в пятницу пресс-служба российского правительства. Ранее в пятницу стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. "Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок", - говорится в сообщении. В числе курируемых им направлений – государственное финансовое планирование, совершенствование бюджетной системы, исполнение федерального бюджета, проведение единой финансовой политики, разработка и реализация налоговой политики, управление государственным долгом и финансовыми активами РФ, формирование Фонда национального благосостояния, вопросы кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности, государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, государственное регулирование контрактной системы, контроль государственных и муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний. "В ведении Антона Силуанова также вопросы госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, госполитики в сфере лицензирования и осуществления госконтроля в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", - добавили в сообщении. Кроме того, Силуанов будет осуществлять координацию деятельности Минфина, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной пробирной палаты, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.
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финансы, антон силуанов, михаил мишустин, минфин, фнс россии, федеральная пробирная палата
Финансы, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Минфин, ФНС России, Федеральная пробирная палата
Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок в новой должности
Вице-премьер Силуанов в новой должности будет отвечать за финансовый блок
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок, сообщила в пятницу пресс-служба российского правительства.
Ранее в пятницу стало известно, что глава правительства Михаил Мишустин
утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
"Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов
в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок", - говорится в сообщении.
В числе курируемых им направлений – государственное финансовое планирование, совершенствование бюджетной системы, исполнение федерального бюджета, проведение единой финансовой политики, разработка и реализация налоговой политики, управление государственным долгом и финансовыми активами РФ, формирование Фонда национального благосостояния, вопросы кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности, государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, государственное регулирование контрактной системы, контроль государственных и муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний.
"В ведении Антона Силуанова также вопросы госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, госполитики в сфере лицензирования и осуществления госконтроля в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", - добавили в сообщении.
Кроме того, Силуанов будет осуществлять координацию деятельности Минфина
, Федеральной налоговой службы
, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной пробирной палаты
, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.