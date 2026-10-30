https://1prime.ru/20261030/sistemy-874794661.html
Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки
Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила о проведении комплексного обновления систем безопасности после предполагаемой хакерской атаки, следует... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T08:50+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила о проведении комплексного обновления систем безопасности после предполагаемой хакерской атаки, следует из сообщения платформы.
"Наша "команда" завершает модернизацию системы безопасности службы вывода средств и связанных с ней адресов. Мы рассчитываем возобновить работу в течение 48 часов и сообщим дополнительные подробности", - следует из сообщения Binance в соцсети X.
Binance отметила, что вскоре опубликует отчет с указанием первопричины инцидента. В сообщении подчеркивается, что до завершения модернизации системы безопасности все операции вывода средств по-прежнему будут приостановлены.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов.
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технологии, финансы, binance
Технологии, Финансы, Binance
Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки
Биржа Binance завершила модернизацию системы безопасности после хакерской атаки
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила о проведении комплексного обновления систем безопасности после предполагаемой хакерской атаки, следует из сообщения платформы.
"Наша "команда" завершает модернизацию системы безопасности службы вывода средств и связанных с ней адресов. Мы рассчитываем возобновить работу в течение 48 часов и сообщим дополнительные подробности", - следует из сообщения Binance в соцсети X.
Binance отметила, что вскоре опубликует отчет с указанием первопричины инцидента. В сообщении подчеркивается, что до завершения модернизации системы безопасности все операции вывода средств по-прежнему будут приостановлены.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов.