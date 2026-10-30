https://1prime.ru/20261030/sistemy-874794661.html

Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки

Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance обновит системы безопасности после хакерской атаки

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила о проведении комплексного обновления систем безопасности после предполагаемой хакерской атаки, следует... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T08:50+0300

2026-10-30T08:50+0300

2026-10-30T08:50+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила о проведении комплексного обновления систем безопасности после предполагаемой хакерской атаки, следует из сообщения платформы. "Наша "команда" завершает модернизацию системы безопасности службы вывода средств и связанных с ней адресов. Мы рассчитываем возобновить работу в течение 48 часов и сообщим дополнительные подробности", - следует из сообщения Binance в соцсети X. Binance отметила, что вскоре опубликует отчет с указанием первопричины инцидента. В сообщении подчеркивается, что до завершения модернизации системы безопасности все операции вывода средств по-прежнему будут приостановлены. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью превышает 2,5 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, binance