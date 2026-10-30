https://1prime.ru/20261030/smi-874838215.html
СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL
СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL - 30.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL
Бундесвер (вооруженные силы Германии) может остаться без ремонта почти всей своей техники до конца 2026 года из-за нарушения работы центрального логистического... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T22:00+0300
2026-10-30T22:00+0300
2026-10-30T22:00+0300
германия
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БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Бундесвер (вооруженные силы Германии) может остаться без ремонта почти всей своей техники до конца 2026 года из-за нарушения работы центрального логистического комплекса ZEBEL, сообщает издание WirtschaftsWoche со ссылкой на высокопоставленных военных сухопутных войск. По данным издания, проблемы в центральном логистическом комплексе ZEBEL, который обеспечивает бундесвер запчастями для военной техники, наблюдаются уже несколько недель. Причина - в ошибке программы, которая управляет складом в городе Вольфхаген. Из-за нее детали для танков и другой военной техники застревают на объекте. "Как минимум до конца года практически никакую технику не удастся отремонтировать. Если только не разбирать другую технику, чтобы временно закрыть потребность в запчастях", - приводит издание оценку военнослужащих сухопутных войск. Согласно WirtschaftsWoche, в ноябре ситуация станет критической: машины бундесвера будут выходить из строя каждый день. При этом ведомство по закупкам для ВС в Кобленце недооценивает масштаб проблемы, а министерство обороны и вовсе предпочитает замалчивать критическую ситуацию с ремонтом в бундесвере. Организующая работу логистического комплекса компания Hensoldt объяснила проблемы с поставками трудностями при переезде на новый склад в Вольфхагене.
германия
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германия
СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL
WP: бундесвер может остаться без ремонта техники до конца года из-за сбоя работы в ZEBEL
БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Бундесвер (вооруженные силы Германии) может остаться без ремонта почти всей своей техники до конца 2026 года из-за нарушения работы центрального логистического комплекса ZEBEL, сообщает издание WirtschaftsWoche со ссылкой на высокопоставленных военных сухопутных войск.
По данным издания, проблемы в центральном логистическом комплексе ZEBEL, который обеспечивает бундесвер запчастями для военной техники, наблюдаются уже несколько недель. Причина - в ошибке программы, которая управляет складом в городе Вольфхаген. Из-за нее детали для танков и другой военной техники застревают на объекте.
"Как минимум до конца года практически никакую технику не удастся отремонтировать. Если только не разбирать другую технику, чтобы временно закрыть потребность в запчастях", - приводит издание оценку военнослужащих сухопутных войск.
Согласно WirtschaftsWoche, в ноябре ситуация станет критической: машины бундесвера будут выходить из строя каждый день. При этом ведомство по закупкам для ВС в Кобленце недооценивает масштаб проблемы, а министерство обороны и вовсе предпочитает замалчивать критическую ситуацию с ремонтом в бундесвере.
Организующая работу логистического комплекса компания Hensoldt объяснила проблемы с поставками трудностями при переезде на новый склад в Вольфхагене.