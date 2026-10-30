https://1prime.ru/20261030/smi-874838215.html

СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL

СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL - 30.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: бундесвер рискует остаться без ремонта техники из-за сбоя в ZEBEL

Бундесвер (вооруженные силы Германии) может остаться без ремонта почти всей своей техники до конца 2026 года из-за нарушения работы центрального логистического... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T22:00+0300

2026-10-30T22:00+0300

2026-10-30T22:00+0300

германия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874838215.jpg?1793386800

БЕРЛИН, 30 окт - ПРАЙМ. Бундесвер (вооруженные силы Германии) может остаться без ремонта почти всей своей техники до конца 2026 года из-за нарушения работы центрального логистического комплекса ZEBEL, сообщает издание WirtschaftsWoche со ссылкой на высокопоставленных военных сухопутных войск. По данным издания, проблемы в центральном логистическом комплексе ZEBEL, который обеспечивает бундесвер запчастями для военной техники, наблюдаются уже несколько недель. Причина - в ошибке программы, которая управляет складом в городе Вольфхаген. Из-за нее детали для танков и другой военной техники застревают на объекте. "Как минимум до конца года практически никакую технику не удастся отремонтировать. Если только не разбирать другую технику, чтобы временно закрыть потребность в запчастях", - приводит издание оценку военнослужащих сухопутных войск. Согласно WirtschaftsWoche, в ноябре ситуация станет критической: машины бундесвера будут выходить из строя каждый день. При этом ведомство по закупкам для ВС в Кобленце недооценивает масштаб проблемы, а министерство обороны и вовсе предпочитает замалчивать критическую ситуацию с ремонтом в бундесвере. Организующая работу логистического комплекса компания Hensoldt объяснила проблемы с поставками трудностями при переезде на новый склад в Вольфхагене.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия