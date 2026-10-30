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Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в Москве

Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в Москве - 30.10.2026, ПРАЙМ

Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в Москве

В Москве в следующие три года продолжится расширение и совершенствование маршрутной сети, систем такси и каршеринга, а также регулярного речного... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:43+0300

2026-10-30T13:43+0300

2026-10-30T13:43+0300

бизнес

россия

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сергей собянин

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В Москве в следующие три года продолжится расширение и совершенствование маршрутной сети, систем такси и каршеринга, а также регулярного речного электротранспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. На обновление подвижного состава столицы в ближайшие три года будет выделено 306,1 миллиарда рублей. "Также в следующие три года будем расширять и совершенствовать маршрутную сеть столицы, в том числе в ТиНАО. Для отдаленных районов новых территорий города запустим дополнительные маршруты, к концу 2027 года их количество вырастет до 18", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Кроме того, по словам мэра, продолжится поддержка пригородной маршрутной сети в рамках проекта "Москва - область". На эти цели будет направлено 35,2 миллиарда рублей. До конца года количество интегрированных пригородных маршрутов увеличится с 60 до 79. "В городе будет появляться все больше трамваев с системой автономного хода. Кроме того, до конца 2027-го построим два новых участка трамвайной сети: на шоссе Энтузиастов от действующих путей до улицы Сталеваров и на улице Академика Королева до станции МЦД-3 Останкино", - поделился глава города. В Москве активно развиваются такси и каршеринг, акцентировал внимание Собянин. Сегодня их парки - одни из самых крупных и молодых в Европе. Так, в 2027 году продолжится поддержка деятельности сервисов, в результате чего будут приобретены новые автомобили. Это поможет обеспечить комфорт и безопасность такси и каршеринга. "Продолжим развитие регулярного речного электротранспорта. На круглогодичные маршруты будут выходить новые электросуда, построенные на Московской верфи", - добавил мэр.

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бизнес, россия, москва, европа, сергей собянин