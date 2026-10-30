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В "Соллерс" рассказали о планах по производству на 2027 год - 30.10.2026, ПРАЙМ
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В "Соллерс" рассказали о планах по производству на 2027 год
В "Соллерс" рассказали о планах по производству на 2027 год - 30.10.2026, ПРАЙМ
В "Соллерс" рассказали о планах по производству на 2027 год
Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" ожидает сохранения авторынка в 2027 году примерно на уровне текущего года, в связи с чем сохраняет планы по... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:15+0300
2026-10-30T10:22+0300
бизнес
промышленность
татарстан
владивосток
соллерс
уаз
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" ожидает сохранения авторынка в 2027 году примерно на уровне текущего года, в связи с чем сохраняет планы по производству в объеме не ниже 2026 года, сообщила журналистам замгендиректора компании Зоя Каика. По ее словам, по итогам нынешнего года продажи в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), скорее всего, покажут исторический минимум - меньше 60 тысяч автомобилей. "Мы видим, что крупные корпоративные клиенты, малый и средний бизнес в этом году просто отложили все решения, связанные с обновлением автотранспорта. Но рано или поздно эти решения все равно будут реализовываться. Поэтому наша производственная программа в следующем году будет не ниже, чем в текущем", - сказала Каика. По словам топ-менеджера, "Соллерс" рассчитывает, что ключевая ставка в будущем году будет снижаться. Кроме того, влияние на рынок должен оказать скопившийся в этом и прошлом году отложенный спрос. "Скорее всего, рынок будет либо на уровне 2026 года, либо будет иметь минимальную динамику. Надеемся, что все-таки положительную", - заключила Каика. По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2025 года было продано 87,6 тысячи новых LCV, что на 21,9% меньше, чем год назад. При этом в январе-сентябре текущего года результат составил 49,8 тысячи штук, показав снижение на 19,2%. Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также группа владеет заводом "СоллерсАлабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.
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40
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бизнес, промышленность, татарстан, владивосток, соллерс, уаз
Бизнес, Промышленность, ТАТАРСТАН, Владивосток, Соллерс, УАЗ
10:15 30.10.2026 (обновлено: 10:22 30.10.2026)
 
В "Соллерс" рассказали о планах по производству на 2027 год

Каика: "Соллерс" сохраняет планы по производству на 2027-й на уровне не ниже 2026 года

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" ожидает сохранения авторынка в 2027 году примерно на уровне текущего года, в связи с чем сохраняет планы по производству в объеме не ниже 2026 года, сообщила журналистам замгендиректора компании Зоя Каика.
По ее словам, по итогам нынешнего года продажи в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), скорее всего, покажут исторический минимум - меньше 60 тысяч автомобилей.
"Мы видим, что крупные корпоративные клиенты, малый и средний бизнес в этом году просто отложили все решения, связанные с обновлением автотранспорта. Но рано или поздно эти решения все равно будут реализовываться. Поэтому наша производственная программа в следующем году будет не ниже, чем в текущем", - сказала Каика.
По словам топ-менеджера, "Соллерс" рассчитывает, что ключевая ставка в будущем году будет снижаться. Кроме того, влияние на рынок должен оказать скопившийся в этом и прошлом году отложенный спрос.
"Скорее всего, рынок будет либо на уровне 2026 года, либо будет иметь минимальную динамику. Надеемся, что все-таки положительную", - заключила Каика.
По данным аналитического агентства "Автостат", в России по итогам 2025 года было продано 87,6 тысячи новых LCV, что на 21,9% меньше, чем год назад. При этом в январе-сентябре текущего года результат составил 49,8 тысячи штук, показав снижение на 19,2%.
Группа "Соллерс" - автопроизводитель, владеющий производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод).
Также группа владеет заводом "СоллерсАлабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.
 
БизнесПромышленностьТАТАРСТАНВладивостокСоллерсУАЗ
 
 
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