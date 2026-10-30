https://1prime.ru/20261030/sovkombank--874817145.html
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности - 30.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности
Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:02+0300
2026-10-30T17:02+0300
2026-10-30T17:02+0300
банки
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финансовая грамотность
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила "Школа юного банкира" — программа для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая помогает разобраться в финансовых вопросах и применить знания в повседневной жизни. Об этом сообщила кредитная организация.В основе программы — сочетание обучения и самостоятельного опыта. На интерактивных видеоуроках дети узнают, как устроены деньги, а подростки знакомятся с планированием бюджета, сбережениями и инвестициями. Закрепить знания помогают тестовые задания. После успешного прохождения курса участники получают именные дипломы. Практическая часть связана с детским платежным стикером "Халвау", который бесплатно привязывается к карте родителя: ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, следить за расходами, накапливать кешбэк и баллы, а родители сохраняют контроль над операциями и могут менять лимиты."Самостоятельность начинается с небольших решений: на что потратить карманные деньги, когда стоит подождать с покупкой и как накопить на то, что действительно важно. Мы хотим, чтобы дети учились принимать такие решения уверенно, а родители могли быть рядом — помогать и поддерживать. Поэтому в "Школе юного банкира" знания сразу соединяются с практикой", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.В детской версии мобильного приложения доступны обучающие сторис и интерактивные задания, просмотр баланса и накопленных баллов, оплата мобильной связи и покупки по QR-коду. Программа также предлагает творческие задания — создание мемов и коротких видео на финансовые темы."Школа юного банкира" охватывает более 80 регионов России. Банк выдал свыше 110 тысяч стикеров "Халвау" и карт "Халвёнок". По данным Совкомбанка, активность пользователей выросла втрое. Обучение бесплатно и доступно детям из разных регионов и семей. Церемония вручения премии Best for Kids 2026 состоялась 20 октября в московском "Согласие Hall". Лауреатов определил экспертный совет, в который входят общественные деятели и специалисты детской индустрии.
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банки, финансы, совкомбанк, премия, дети, финансовая грамотность
Банки, Финансы, Совкомбанк, премия, дети, финансовая грамотность
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей управлению деньгами
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила "Школа юного банкира" — программа для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая помогает разобраться в финансовых вопросах и применить знания в повседневной жизни. Об этом сообщила кредитная организация.
В основе программы — сочетание обучения и самостоятельного опыта. На интерактивных видеоуроках дети узнают, как устроены деньги, а подростки знакомятся с планированием бюджета, сбережениями и инвестициями. Закрепить знания помогают тестовые задания. После успешного прохождения курса участники получают именные дипломы.
Практическая часть связана с детским платежным стикером "Халвау", который бесплатно привязывается к карте родителя: ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, следить за расходами, накапливать кешбэк и баллы, а родители сохраняют контроль над операциями и могут менять лимиты.
"Самостоятельность начинается с небольших решений: на что потратить карманные деньги, когда стоит подождать с покупкой и как накопить на то, что действительно важно. Мы хотим, чтобы дети учились принимать такие решения уверенно, а родители могли быть рядом — помогать и поддерживать. Поэтому в "Школе юного банкира" знания сразу соединяются с практикой", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.
В детской версии мобильного приложения доступны обучающие сторис и интерактивные задания, просмотр баланса и накопленных баллов, оплата мобильной связи и покупки по QR-коду. Программа также предлагает творческие задания — создание мемов и коротких видео на финансовые темы.
Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов
"Школа юного банкира" охватывает более 80 регионов России. Банк выдал свыше 110 тысяч стикеров "Халвау" и карт "Халвёнок". По данным Совкомбанка, активность пользователей выросла втрое. Обучение бесплатно и доступно детям из разных регионов и семей.
Церемония вручения премии Best for Kids 2026 состоялась 20 октября в московском "Согласие Hall". Лауреатов определил экспертный совет, в который входят общественные деятели и специалисты детской индустрии.