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Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности

Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности - 30.10.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности

Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:02+0300

2026-10-30T17:02+0300

2026-10-30T17:02+0300

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совкомбанк

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финансовая грамотность

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила "Школа юного банкира" — программа для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая помогает разобраться в финансовых вопросах и применить знания в повседневной жизни. Об этом сообщила кредитная организация.В основе программы — сочетание обучения и самостоятельного опыта. На интерактивных видеоуроках дети узнают, как устроены деньги, а подростки знакомятся с планированием бюджета, сбережениями и инвестициями. Закрепить знания помогают тестовые задания. После успешного прохождения курса участники получают именные дипломы. Практическая часть связана с детским платежным стикером "Халвау", который бесплатно привязывается к карте родителя: ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, следить за расходами, накапливать кешбэк и баллы, а родители сохраняют контроль над операциями и могут менять лимиты."Самостоятельность начинается с небольших решений: на что потратить карманные деньги, когда стоит подождать с покупкой и как накопить на то, что действительно важно. Мы хотим, чтобы дети учились принимать такие решения уверенно, а родители могли быть рядом — помогать и поддерживать. Поэтому в "Школе юного банкира" знания сразу соединяются с практикой", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.В детской версии мобильного приложения доступны обучающие сторис и интерактивные задания, просмотр баланса и накопленных баллов, оплата мобильной связи и покупки по QR-коду. Программа также предлагает творческие задания — создание мемов и коротких видео на финансовые темы."Школа юного банкира" охватывает более 80 регионов России. Банк выдал свыше 110 тысяч стикеров "Халвау" и карт "Халвёнок". По данным Совкомбанка, активность пользователей выросла втрое. Обучение бесплатно и доступно детям из разных регионов и семей. Церемония вручения премии Best for Kids 2026 состоялась 20 октября в московском "Согласие Hall". Лауреатов определил экспертный совет, в который входят общественные деятели и специалисты детской индустрии.

https://1prime.ru/20261030/sovkombank-874811366.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, совкомбанк, премия, дети, финансовая грамотность