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Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности - 30.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности
Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:02+0300
2026-10-30T17:02+0300
банки
финансы
совкомбанк
премия
дети
финансовая грамотность
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила "Школа юного банкира" — программа для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая помогает разобраться в финансовых вопросах и применить знания в повседневной жизни. Об этом сообщила кредитная организация.В основе программы — сочетание обучения и самостоятельного опыта. На интерактивных видеоуроках дети узнают, как устроены деньги, а подростки знакомятся с планированием бюджета, сбережениями и инвестициями. Закрепить знания помогают тестовые задания. После успешного прохождения курса участники получают именные дипломы. Практическая часть связана с детским платежным стикером "Халвау", который бесплатно привязывается к карте родителя: ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, следить за расходами, накапливать кешбэк и баллы, а родители сохраняют контроль над операциями и могут менять лимиты."Самостоятельность начинается с небольших решений: на что потратить карманные деньги, когда стоит подождать с покупкой и как накопить на то, что действительно важно. Мы хотим, чтобы дети учились принимать такие решения уверенно, а родители могли быть рядом — помогать и поддерживать. Поэтому в "Школе юного банкира" знания сразу соединяются с практикой", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.В детской версии мобильного приложения доступны обучающие сторис и интерактивные задания, просмотр баланса и накопленных баллов, оплата мобильной связи и покупки по QR-коду. Программа также предлагает творческие задания — создание мемов и коротких видео на финансовые темы."Школа юного банкира" охватывает более 80 регионов России. Банк выдал свыше 110 тысяч стикеров "Халвау" и карт "Халвёнок". По данным Совкомбанка, активность пользователей выросла втрое. Обучение бесплатно и доступно детям из разных регионов и семей. Церемония вручения премии Best for Kids 2026 состоялась 20 октября в московском "Согласие Hall". Лауреатов определил экспертный совет, в который входят общественные деятели и специалисты детской индустрии.
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банки, финансы, совкомбанк, премия, дети, финансовая грамотность
Банки, Финансы, Совкомбанк, премия, дети, финансовая грамотность
17:02 30.10.2026
 
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей финграмотности

Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей управлению деньгами

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей управлению деньгами
Совкомбанк получил премию Best for Kids за обучение детей управлению деньгами - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом премии "Лучшее для детей" (Best for Kids) 2026 в номинации "Программа года" в категории "Финансовая грамотность". Награду получила "Школа юного банкира" — программа для детей и подростков от 6 до 17 лет, которая помогает разобраться в финансовых вопросах и применить знания в повседневной жизни. Об этом сообщила кредитная организация.
В основе программы — сочетание обучения и самостоятельного опыта. На интерактивных видеоуроках дети узнают, как устроены деньги, а подростки знакомятся с планированием бюджета, сбережениями и инвестициями. Закрепить знания помогают тестовые задания. После успешного прохождения курса участники получают именные дипломы.
Практическая часть связана с детским платежным стикером "Халвау", который бесплатно привязывается к карте родителя: ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, следить за расходами, накапливать кешбэк и баллы, а родители сохраняют контроль над операциями и могут менять лимиты.
"Самостоятельность начинается с небольших решений: на что потратить карманные деньги, когда стоит подождать с покупкой и как накопить на то, что действительно важно. Мы хотим, чтобы дети учились принимать такие решения уверенно, а родители могли быть рядом — помогать и поддерживать. Поэтому в "Школе юного банкира" знания сразу соединяются с практикой", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.
В детской версии мобильного приложения доступны обучающие сторис и интерактивные задания, просмотр баланса и накопленных баллов, оплата мобильной связи и покупки по QR-коду. Программа также предлагает творческие задания — создание мемов и коротких видео на финансовые темы.
Совкомбанк получил премию Выбор потребителей — 2026 за ИИ-решение для анализа обратной связи клиентов - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов
14:09
"Школа юного банкира" охватывает более 80 регионов России. Банк выдал свыше 110 тысяч стикеров "Халвау" и карт "Халвёнок". По данным Совкомбанка, активность пользователей выросла втрое. Обучение бесплатно и доступно детям из разных регионов и семей.
Церемония вручения премии Best for Kids 2026 состоялась 20 октября в московском "Согласие Hall". Лауреатов определил экспертный совет, в который входят общественные деятели и специалисты детской индустрии.
 
БанкиФинансыСовкомбанкпремиядетифинансовая грамотность
 
 
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