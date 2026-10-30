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Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов
Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов - 30.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов
Совкомбанк стал лауреатом XVII премии "Выбор потребителей". Экспертный совет признал банк лучшим в категории "Искусственный интеллект" в номинации "ИИ-решение... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:09+0300
2026-10-30T14:09+0300
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом XVII премии "Выбор потребителей". Экспертный совет признал банк лучшим в категории "Искусственный интеллект" в номинации "ИИ-решение года для анализа обратной связи клиентов". Церемония награждения состоялась 28 октября, сообщила кредитная организация.Победителем премии было признано решение, которое развивает Департамент клиентских впечатлений Совкомбанка. ИИ-инструменты помогают команде анализировать обратную связь, лучше понимать запросы клиентов и быстрее реагировать на них. Результаты этой работы используются для улучшения банковского сервиса."За каждым отзывом стоит конкретная ситуация: человеку что-то оказалось непонятно, он столкнулся с трудностью или, наоборот, остался доволен обслуживанием. Нам важно видеть эти детали и понимать, что нужно изменить. Искусственный интеллект помогает работать с обратной связью, но решения остаются за людьми — командами, которые разрабатывают продукты, отвечают за технологии и каждый день общаются с клиентами. Поэтому эта награда — признание нашей общей работы", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.В развитии решения участвуют специалисты клиентского сервиса, технологические и продуктовые команды банка. Такое взаимодействие позволяет не только анализировать обращения, но и учитывать выводы в работе подразделений.Премия "Выбор потребителей" отмечает компании и проекты, которые задают высокие стандарты качества и сервиса.
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совкомбанк, банки, финансы, ии, технологии
Совкомбанк, Банки, Финансы, ИИ, Технологии
14:09 30.10.2026
 
Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов

Совкомбанк получил премию за ИИ-решение для анализа обратной связи клиентов

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк получил премию "Выбор потребителей — 2026" за ИИ-решение для анализа обратной связи клиентов
Совкомбанк получил премию Выбор потребителей — 2026 за ИИ-решение для анализа обратной связи клиентов - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом XVII премии "Выбор потребителей". Экспертный совет признал банк лучшим в категории "Искусственный интеллект" в номинации "ИИ-решение года для анализа обратной связи клиентов". Церемония награждения состоялась 28 октября, сообщила кредитная организация.
Победителем премии было признано решение, которое развивает Департамент клиентских впечатлений Совкомбанка. ИИ-инструменты помогают команде анализировать обратную связь, лучше понимать запросы клиентов и быстрее реагировать на них. Результаты этой работы используются для улучшения банковского сервиса.
"За каждым отзывом стоит конкретная ситуация: человеку что-то оказалось непонятно, он столкнулся с трудностью или, наоборот, остался доволен обслуживанием. Нам важно видеть эти детали и понимать, что нужно изменить. Искусственный интеллект помогает работать с обратной связью, но решения остаются за людьми — командами, которые разрабатывают продукты, отвечают за технологии и каждый день общаются с клиентами. Поэтому эта награда — признание нашей общей работы", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.
В развитии решения участвуют специалисты клиентского сервиса, технологические и продуктовые команды банка. Такое взаимодействие позволяет не только анализировать обращения, но и учитывать выводы в работе подразделений.
Премия "Выбор потребителей" отмечает компании и проекты, которые задают высокие стандарты качества и сервиса.
Офис Совкомбанка - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"
27 октября, 18:10
 
СовкомбанкБанкиФинансыИИТехнологии
 
 
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