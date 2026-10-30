https://1prime.ru/20261030/sovkombank-874811366.html

Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов

Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк получил премию "Выбор потребителей" за ИИ-решение для клиентов

Совкомбанк стал лауреатом XVII премии "Выбор потребителей". Экспертный совет признал банк лучшим в категории "Искусственный интеллект" в номинации "ИИ-решение... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:09+0300

2026-10-30T14:09+0300

2026-10-30T14:09+0300

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк стал лауреатом XVII премии "Выбор потребителей". Экспертный совет признал банк лучшим в категории "Искусственный интеллект" в номинации "ИИ-решение года для анализа обратной связи клиентов". Церемония награждения состоялась 28 октября, сообщила кредитная организация.Победителем премии было признано решение, которое развивает Департамент клиентских впечатлений Совкомбанка. ИИ-инструменты помогают команде анализировать обратную связь, лучше понимать запросы клиентов и быстрее реагировать на них. Результаты этой работы используются для улучшения банковского сервиса."За каждым отзывом стоит конкретная ситуация: человеку что-то оказалось непонятно, он столкнулся с трудностью или, наоборот, остался доволен обслуживанием. Нам важно видеть эти детали и понимать, что нужно изменить. Искусственный интеллект помогает работать с обратной связью, но решения остаются за людьми — командами, которые разрабатывают продукты, отвечают за технологии и каждый день общаются с клиентами. Поэтому эта награда — признание нашей общей работы", — отметил руководитель Департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.В развитии решения участвуют специалисты клиентского сервиса, технологические и продуктовые команды банка. Такое взаимодействие позволяет не только анализировать обращения, но и учитывать выводы в работе подразделений.Премия "Выбор потребителей" отмечает компании и проекты, которые задают высокие стандарты качества и сервиса.

https://1prime.ru/20261027/sovkombank-874659230.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, банки, финансы, ии, технологии