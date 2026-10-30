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Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике
Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике
Создание так называемых цифровых двойников - виртуальных моделей - в атомной энергетике, в том числе при создании АЭС, очень перспективно, заявил сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:27+0300
2026-10-30T10:31+0300
технологии
ростехнадзор
росатом
магатэ
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Создание так называемых цифровых двойников - виртуальных моделей - в атомной энергетике, в том числе при создании АЭС, очень перспективно, заявил сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), входящего в корпорацию "Росатом", Сергей Соловьев. "Для инновационных пилотных проектов нужно, чтобы нормы и правила отрабатывались прямо на цифровом двойнике… Цифровые двойники – у них блестящее будущее", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. "В недалекой перспективе Ростехнадзор будет принимать проекты не как сейчас... а цифровой двойник, где все режимы считаются, но при этом расчетные коды должны быть исполнены в системе Ростехнадзора", - привел пример Соловьев. Соответственно, может отпасть необходимость в строительстве исследовательских реакторов, а это значительно сократит время внедрения новых разработок в отрасли, отметил он. Ученый отметил также, что в целом суперкомпьютеры при правильном моделировании позволяют быстро найти оптимизационное решение той или иной задачи, на основании которой можно давать конкретные задания производственникам, получать экономию средств и максимальную эффективность. "Овчинка выделки стоит, этим надо обязательно заниматься. И здесь очень широкие перспективы как раз для сотрудничества и науки, и промышленности, в том числе и роботопроизводящей", - сказал Соловьев, добавив, что ВНИИАЭС в связи с этим активно участвует в международных проектах МАГАТЭ в этой области. Цифровой двойник — это виртуальная модель физического объекта, системы или процесса, которая синхронизирована с оригиналом и непрерывно обновляется за счет данных, поступающих от него в реальном времени.
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технологии, ростехнадзор, росатом, магатэ
Технологии, Ростехнадзор, Росатом, МАГАТЭ
10:27 30.10.2026 (обновлено: 10:31 30.10.2026)
 
Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике

Соловьев: цифровым двойникам в атомной энергетике обеспечено блестящее будущее

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Создание так называемых цифровых двойников - виртуальных моделей - в атомной энергетике, в том числе при создании АЭС, очень перспективно, заявил сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), входящего в корпорацию "Росатом", Сергей Соловьев.
"Для инновационных пилотных проектов нужно, чтобы нормы и правила отрабатывались прямо на цифровом двойнике… Цифровые двойники – у них блестящее будущее", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке.
"В недалекой перспективе Ростехнадзор будет принимать проекты не как сейчас... а цифровой двойник, где все режимы считаются, но при этом расчетные коды должны быть исполнены в системе Ростехнадзора", - привел пример Соловьев.
Соответственно, может отпасть необходимость в строительстве исследовательских реакторов, а это значительно сократит время внедрения новых разработок в отрасли, отметил он.
Ученый отметил также, что в целом суперкомпьютеры при правильном моделировании позволяют быстро найти оптимизационное решение той или иной задачи, на основании которой можно давать конкретные задания производственникам, получать экономию средств и максимальную эффективность.
"Овчинка выделки стоит, этим надо обязательно заниматься. И здесь очень широкие перспективы как раз для сотрудничества и науки, и промышленности, в том числе и роботопроизводящей", - сказал Соловьев, добавив, что ВНИИАЭС в связи с этим активно участвует в международных проектах МАГАТЭ в этой области.
Цифровой двойник — это виртуальная модель физического объекта, системы или процесса, которая синхронизирована с оригиналом и непрерывно обновляется за счет данных, поступающих от него в реальном времени.
 
ТехнологииРостехнадзорРосатомМАГАТЭ
 
 
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