https://1prime.ru/20261030/sozdanie-874800739.html

Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике

Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о цифровых двойниках в атомной энергетике

Создание так называемых цифровых двойников - виртуальных моделей - в атомной энергетике, в том числе при создании АЭС, очень перспективно, заявил сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:27+0300

2026-10-30T10:27+0300

2026-10-30T10:31+0300

технологии

ростехнадзор

росатом

магатэ

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874800739.jpg?1793345470

НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Создание так называемых цифровых двойников - виртуальных моделей - в атомной энергетике, в том числе при создании АЭС, очень перспективно, заявил сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), входящего в корпорацию "Росатом", Сергей Соловьев. "Для инновационных пилотных проектов нужно, чтобы нормы и правила отрабатывались прямо на цифровом двойнике… Цифровые двойники – у них блестящее будущее", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. "В недалекой перспективе Ростехнадзор будет принимать проекты не как сейчас... а цифровой двойник, где все режимы считаются, но при этом расчетные коды должны быть исполнены в системе Ростехнадзора", - привел пример Соловьев. Соответственно, может отпасть необходимость в строительстве исследовательских реакторов, а это значительно сократит время внедрения новых разработок в отрасли, отметил он. Ученый отметил также, что в целом суперкомпьютеры при правильном моделировании позволяют быстро найти оптимизационное решение той или иной задачи, на основании которой можно давать конкретные задания производственникам, получать экономию средств и максимальную эффективность. "Овчинка выделки стоит, этим надо обязательно заниматься. И здесь очень широкие перспективы как раз для сотрудничества и науки, и промышленности, в том числе и роботопроизводящей", - сказал Соловьев, добавив, что ВНИИАЭС в связи с этим активно участвует в международных проектах МАГАТЭ в этой области. Цифровой двойник — это виртуальная модель физического объекта, системы или процесса, которая синхронизирована с оригиналом и непрерывно обновляется за счет данных, поступающих от него в реальном времени.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ростехнадзор, росатом, магатэ