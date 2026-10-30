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Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота - 30.10.2026, ПРАЙМ
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота
Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:44+0300
2026-10-30T18:56+0300
россия
алексей лихачев
росатом
балтийский завод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874832341.jpg?1793375783
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого. Мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев журналистам. Он выразил надежду, что в церемонии примет участие руководство страны. Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.
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россия, алексей лихачев, росатом, балтийский завод
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Балтийский завод
18:44 30.10.2026 (обновлено: 18:56 30.10.2026)
 
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота

Лихачев: спуск ледокола "Ленинград" будет приурочен к Дню атомного ледокольного флота

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого. Мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев журналистам.
Он выразил надежду, что в церемонии примет участие руководство страны.
Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевРосатомБалтийский завод
 
 
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