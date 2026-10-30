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Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота

Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота - 30.10.2026, ПРАЙМ

Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота

Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T18:44+0300

2026-10-30T18:44+0300

2026-10-30T18:56+0300

россия

алексей лихачев

росатом

балтийский завод

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого. Мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев журналистам. Он выразил надежду, что в церемонии примет участие руководство страны. Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, алексей лихачев, росатом, балтийский завод