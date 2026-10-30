https://1prime.ru/20261030/spusk-874832341.html
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота - 30.10.2026, ПРАЙМ
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота
Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:44+0300
2026-10-30T18:44+0300
2026-10-30T18:56+0300
россия
алексей лихачев
росатом
балтийский завод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874832341.jpg?1793375783
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого. Мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев журналистам. Он выразил надежду, что в церемонии примет участие руководство страны. Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, росатом, балтийский завод
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, Балтийский завод
Спуск ледокола "Ленинград" приурочат к Дню атомного ледокольного флота
Лихачев: спуск ледокола "Ленинград" будет приурочен к Дню атомного ледокольного флота
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Спуск атомного ледокола "Ленинград" будет приурочен к 3 декабря, Дню атомного ледокольного флота, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Спуск на воду атомного ледокола "Ленинград", уже пятого серийного, так называемого. Мы хотим приурочить его к началу декабря, к 3 декабря, ко Дню атомного ледокольного флота", - сказал Лихачев журналистам.
Он выразил надежду, что в церемонии примет участие руководство страны.
Атомный ледокол "Ленинград" - шестое судно проекта 22220, строящееся на предприятии Балтийском заводе. Торжественная церемония закладки состоялась 26 января 2024 года.