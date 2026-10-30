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СМИ: США хотят, чтобы Литва возобновила экспорт удобрений из Белоруссии - 30.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: США хотят, чтобы Литва возобновила экспорт удобрений из Белоруссии
СМИ: США хотят, чтобы Литва возобновила экспорт удобрений из Белоруссии - 30.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: США хотят, чтобы Литва возобновила экспорт удобрений из Белоруссии
Власти США добиваются того, чтобы Литва возобновила экспорт белорусских калийных удобрений через клайпедский порт, сообщает газета Politico со ссылкой на... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:41+0300
2026-10-30T09:44+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Власти США добиваются того, чтобы Литва возобновила экспорт белорусских калийных удобрений через клайпедский порт, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. Совет ЕС внес белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине. "Администрация (президента США Дональда) Трампа оказывает давление на Литву, чтобы та допустила экспорт калийных удобрений из Белоруссии через центральный порт на Балтийском море", - говорится в сообщении. По словам чиновников, спецпосланник американского лидера Джон Коул в последние несколько недель прощупывал почву касательно возможно ослабления ограничений на ввоз товаров из Белоруссии. Как напоминает газета, ЕС должен каждые 12 месяцев продлевать антибелорусские санкции. Однако, уточняет издание, Литва, к которой перейдет председательство в Совете Евросоюза в начале 2027 года, может теоретически наложить вето на продление этих ограничений. По словам одного из европейских чиновников, США уже долгое время ведут переговоры касательно возможного возобновления поставок удобрений из Белоруссии на мировой рынок через порты на Балтийском море, в том числе в Латвии. Уточняется, что Коул обращался к латвийским коллегам по поводу этого вопроса. Впрочем, подчеркивает Politico, чиновники в Европе не хотят следовать курсу США в отношении Белоруссии.
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мировая экономика, сша, белоруссия, литва, ес, politico, беларуськалий
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЕС, Politico, Беларуськалий
09:41 30.10.2026 (обновлено: 09:44 30.10.2026)
 
СМИ: США хотят, чтобы Литва возобновила экспорт удобрений из Белоруссии

Politico: США добиваются возобновления экспорта белорусских удобрений через Клайпеду

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Власти США добиваются того, чтобы Литва возобновила экспорт белорусских калийных удобрений через клайпедский порт, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Совет ЕС внес белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа оказывает давление на Литву, чтобы та допустила экспорт калийных удобрений из Белоруссии через центральный порт на Балтийском море", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, спецпосланник американского лидера Джон Коул в последние несколько недель прощупывал почву касательно возможно ослабления ограничений на ввоз товаров из Белоруссии.
Как напоминает газета, ЕС должен каждые 12 месяцев продлевать антибелорусские санкции. Однако, уточняет издание, Литва, к которой перейдет председательство в Совете Евросоюза в начале 2027 года, может теоретически наложить вето на продление этих ограничений.
По словам одного из европейских чиновников, США уже долгое время ведут переговоры касательно возможного возобновления поставок удобрений из Белоруссии на мировой рынок через порты на Балтийском море, в том числе в Латвии. Уточняется, что Коул обращался к латвийским коллегам по поводу этого вопроса.
Впрочем, подчеркивает Politico, чиновники в Европе не хотят следовать курсу США в отношении Белоруссии.
 
Мировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯЛИТВАЕСPoliticoБеларуськалий
 
 
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