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США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters

США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters - 30.10.2026, ПРАЙМ

США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters

Пентагон обратился к ряду стран НАТО, в том числе Литве, Латвии и Эстонии, с просьбой смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:07+0300

2026-10-30T10:07+0300

2026-10-30T10:07+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пентагон обратился к ряду стран НАТО, в том числе Литве, Латвии и Эстонии, с просьбой смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Чиновники Пентагона в последние недели обратились к ряду стран НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую представляет Россия, указав на то, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подрывают безопасность континента", - говорится в публикации. Отмечается, что среди стран, получивших это сообщение, - Литва, Латвия и Эстония. Неясно, была ли такая просьба адресована другим странам Европы. По данным источников, за передачу сообщения отвечал замглавы Пентагона Элбридж Колби. "Мы помогаем вам... Только не поднимайте шум", - такими словами один из неназванных европейских чиновников описал посыл американских властей. Один из источников рассказал, как Колби недавно указал официальному лицу из Прибалтики, что Россию не следует "задевать". В ходе другой встречи чиновники из Пентагона призвали делегацию Эстонии проявлять сдержанность в своих высказываниях.

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мировая экономика, нато, сша