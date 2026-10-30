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США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters - 30.10.2026, ПРАЙМ
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США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters
США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters - 30.10.2026, ПРАЙМ
США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters
Пентагон обратился к ряду стран НАТО, в том числе Литве, Латвии и Эстонии, с просьбой смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:07+0300
2026-10-30T10:07+0300
мировая экономика
нато
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пентагон обратился к ряду стран НАТО, в том числе Литве, Латвии и Эстонии, с просьбой смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Чиновники Пентагона в последние недели обратились к ряду стран НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую представляет Россия, указав на то, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подрывают безопасность континента", - говорится в публикации. Отмечается, что среди стран, получивших это сообщение, - Литва, Латвия и Эстония. Неясно, была ли такая просьба адресована другим странам Европы. По данным источников, за передачу сообщения отвечал замглавы Пентагона Элбридж Колби. "Мы помогаем вам... Только не поднимайте шум", - такими словами один из неназванных европейских чиновников описал посыл американских властей. Один из источников рассказал, как Колби недавно указал официальному лицу из Прибалтики, что Россию не следует "задевать". В ходе другой встречи чиновники из Пентагона призвали делегацию Эстонии проявлять сдержанность в своих высказываниях.
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192
40
192
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мировая экономика, нато, сша
Мировая экономика, НАТО, США
10:07 30.10.2026
 
США попросили страны НАТО смягчить антироссийскую риторику, пишет Reuters

Reuters: США обратились к странам Балтии с просьбой смягчить антироссийскую риторику

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Пентагон обратился к ряду стран НАТО, в том числе Литве, Латвии и Эстонии, с просьбой смягчить антироссийскую риторику, поскольку она подрывает безопасность Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Чиновники Пентагона в последние недели обратились к ряду стран НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую представляет Россия, указав на то, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников подрывают безопасность континента", - говорится в публикации.
Отмечается, что среди стран, получивших это сообщение, - Литва, Латвия и Эстония. Неясно, была ли такая просьба адресована другим странам Европы.
По данным источников, за передачу сообщения отвечал замглавы Пентагона Элбридж Колби.
"Мы помогаем вам... Только не поднимайте шум", - такими словами один из неназванных европейских чиновников описал посыл американских властей.
Один из источников рассказал, как Колби недавно указал официальному лицу из Прибалтики, что Россию не следует "задевать". В ходе другой встречи чиновники из Пентагона призвали делегацию Эстонии проявлять сдержанность в своих высказываниях.
 
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