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Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России
Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России - 30.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России
Существуют планы, согласно которым лет через двадцать четверть электричества в энергетическом балансе страны будет обеспечиваться атомными станциями, сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:50+0300
2026-10-30T09:53+0300
росатом
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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Существуют планы, согласно которым лет через двадцать четверть электричества в энергетическом балансе страны будет обеспечиваться атомными станциями, сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), входящего в корпорацию "Росатом", Сергей Соловьев. "По планам к 2050 году, а сейчас даже более амбициозно, к 2045 году доля атомного электричества должна достигнуть в энергобалансе страны до 25%. То есть каждый четвертый киловатт в час будет производиться на атомной электростанции", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. Он отметил в связи с этим, что в настоящее время в стране планируется построить восемь реакторов нового поколения на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла.
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40
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росатом
Росатом
09:50 30.10.2026 (обновлено: 09:53 30.10.2026)
 
Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России

Соловьев: доля атомного электричества в энергобалансе РФ к 2045 году должна достигнуть 25%

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НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Существуют планы, согласно которым лет через двадцать четверть электричества в энергетическом балансе страны будет обеспечиваться атомными станциями, сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), входящего в корпорацию "Росатом", Сергей Соловьев.
"По планам к 2050 году, а сейчас даже более амбициозно, к 2045 году доля атомного электричества должна достигнуть в энергобалансе страны до 25%. То есть каждый четвертый киловатт в час будет производиться на атомной электростанции", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке.
Он отметил в связи с этим, что в настоящее время в стране планируется построить восемь реакторов нового поколения на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла.
 
Росатом
 
 
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