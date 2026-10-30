https://1prime.ru/20261030/stantsii-874797368.html

Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России

Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России - 30.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о планах повышения доли атомного электричества в России

Существуют планы, согласно которым лет через двадцать четверть электричества в энергетическом балансе страны будет обеспечиваться атомными станциями, сообщил... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:50+0300

2026-10-30T09:50+0300

2026-10-30T09:53+0300

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874797368.jpg?1793343225

НОВОСИБИРСК, 30 окт – ПРАЙМ. Существуют планы, согласно которым лет через двадцать четверть электричества в энергетическом балансе страны будет обеспечиваться атомными станциями, сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), входящего в корпорацию "Росатом", Сергей Соловьев. "По планам к 2050 году, а сейчас даже более амбициозно, к 2045 году доля атомного электричества должна достигнуть в энергобалансе страны до 25%. То есть каждый четвертый киловатт в час будет производиться на атомной электростанции", - сказал он на форуме "Золотая долина" в новосибирском Академгородке. Он отметил в связи с этим, что в настоящее время в стране планируется построить восемь реакторов нового поколения на быстрых нейтронах с замыканием топливного цикла.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом