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Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3%
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3%
Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 3,3%, а... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T14:19+0300
2026-10-30T14:19+0300
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874817309.jpg?1793359197
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 3,3%, а межсезонное дизельное топливо подешевело на 3,8%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 26 по 30 октября снизилась до 67 067 рублей за тонну с 69 376 рублей на рабочей неделе с 19 по 23 октября. Таким образом, снижение составило 3,3%. Средняя цена бензина Аи-95 упала на 6,1% - до 73 189 рублей за тонну с 77 979 рублей неделей ранее. Средняя стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 3,8%, до 64 162 рублей за тонну с 66 664 рублей на прошлой неделе, а зимнего - на 3,1%, до 81 854 рублей за тонну с 84 446 рублей.
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40
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14:19 30.10.2026
 
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3%

Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по итогам недели снизилась на 3,3%

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 3,3%, а межсезонное дизельное топливо подешевело на 3,8%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 26 по 30 октября снизилась до 67 067 рублей за тонну с 69 376 рублей на рабочей неделе с 19 по 23 октября. Таким образом, снижение составило 3,3%.
Средняя цена бензина Аи-95 упала на 6,1% - до 73 189 рублей за тонну с 77 979 рублей неделей ранее.
Средняя стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 3,8%, до 64 162 рублей за тонну с 66 664 рублей на прошлой неделе, а зимнего - на 3,1%, до 81 854 рублей за тонну с 84 446 рублей.
 
 
 
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