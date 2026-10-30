https://1prime.ru/20261030/stoimost-874817309.html

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3%

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже снизилась на 3,3%

Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 3,3%, а... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T14:19+0300

2026-10-30T14:19+0300

2026-10-30T14:19+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизилась на 3,3%, а межсезонное дизельное топливо подешевело на 3,8%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина Аи-92 в период с 26 по 30 октября снизилась до 67 067 рублей за тонну с 69 376 рублей на рабочей неделе с 19 по 23 октября. Таким образом, снижение составило 3,3%. Средняя цена бензина Аи-95 упала на 6,1% - до 73 189 рублей за тонну с 77 979 рублей неделей ранее. Средняя стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 3,8%, до 64 162 рублей за тонну с 66 664 рублей на прошлой неделе, а зимнего - на 3,1%, до 81 854 рублей за тонну с 84 446 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40