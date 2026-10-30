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"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона

"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона - 30.10.2026, ПРАЙМ

"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона

"Макс" и Минобрнауки России подвели итоги студенческого хакатона по разработке сервисов для платформы - студенты создали более 400 цифровых решений, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ

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КАЗАНЬ, 30 окт - ПРАЙМ. "Макс" и Минобрнауки России подвели итоги студенческого хакатона по разработке сервисов для платформы - студенты создали более 400 цифровых решений, сообщила пресс-служба "Макса". Защиты студенческих работ состоялись в рамках международного форума Kazan Digital Week в Казани. "Студенты создали более 400 цифровых решений на хакатоне "Макс". Отборочный этап прошли команды из 1442 участников, которые представили 442 прототипа чат-ботов и мини-приложений для "Макса", - говорится в сообщении. Отмечается, что на соревнование зарегистрировались более 4,6 тысячи студентов из 245 городов России - учащиеся из более чем 300 вузов и филиалов. В топ городов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Участники хакатона разрабатывали разные решения для национальной платформы. В топ-5 вошли "Забота о людях" - сервисы для быстрого доступа к социальным услугам; "Образовательные решения" - цифровые продукты для школ, колледжей и вузов; "Досуг и развлечения" - сервисы для волонтерства, туризма и спорта; "Умный город" - инструменты для управления домом и благоустройством и "Эффективный бизнес" - решения для предпринимателей. Треки соревнования основаны более чем на 140 заявках от федеральных органов власти и учитывают потребности, которые можно автоматизировать через национальный мессенджер. В состав экспертной комиссии соревнования вошли представители Минтруда, Минцифры, Минобрнауки и Минэкономразвития России, "Макса", "VK Образования", "Сферума", РТУ МИРЭА.

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технологии, бизнес, казань, москва, санкт-петербург, минобрнауки, минцифры