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"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона - 30.10.2026, ПРАЙМ
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"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона
"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона - 30.10.2026, ПРАЙМ
"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона
"Макс" и Минобрнауки России подвели итоги студенческого хакатона по разработке сервисов для платформы - студенты создали более 400 цифровых решений, сообщила... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T10:15+0300
2026-10-30T10:22+0300
технологии
бизнес
казань
москва
санкт-петербург
минобрнауки
минцифры
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КАЗАНЬ, 30 окт - ПРАЙМ. "Макс" и Минобрнауки России подвели итоги студенческого хакатона по разработке сервисов для платформы - студенты создали более 400 цифровых решений, сообщила пресс-служба "Макса". Защиты студенческих работ состоялись в рамках международного форума Kazan Digital Week в Казани. "Студенты создали более 400 цифровых решений на хакатоне "Макс". Отборочный этап прошли команды из 1442 участников, которые представили 442 прототипа чат-ботов и мини-приложений для "Макса", - говорится в сообщении. Отмечается, что на соревнование зарегистрировались более 4,6 тысячи студентов из 245 городов России - учащиеся из более чем 300 вузов и филиалов. В топ городов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. Участники хакатона разрабатывали разные решения для национальной платформы. В топ-5 вошли "Забота о людях" - сервисы для быстрого доступа к социальным услугам; "Образовательные решения" - цифровые продукты для школ, колледжей и вузов; "Досуг и развлечения" - сервисы для волонтерства, туризма и спорта; "Умный город" - инструменты для управления домом и благоустройством и "Эффективный бизнес" - решения для предпринимателей. Треки соревнования основаны более чем на 140 заявках от федеральных органов власти и учитывают потребности, которые можно автоматизировать через национальный мессенджер. В состав экспертной комиссии соревнования вошли представители Минтруда, Минцифры, Минобрнауки и Минэкономразвития России, "Макса", "VK Образования", "Сферума", РТУ МИРЭА.
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технологии, бизнес, казань, москва, санкт-петербург, минобрнауки, минцифры
Технологии, Бизнес, КАЗАНЬ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минобрнауки, Минцифры
10:15 30.10.2026 (обновлено: 10:22 30.10.2026)
 
"Макс" и Минобрнауки подвели итоги студенческого хакатона

Студенты создали более 400 цифровых решений на хакатоне по разработке сервисов для "Макса"

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КАЗАНЬ, 30 окт - ПРАЙМ. "Макс" и Минобрнауки России подвели итоги студенческого хакатона по разработке сервисов для платформы - студенты создали более 400 цифровых решений, сообщила пресс-служба "Макса".
Защиты студенческих работ состоялись в рамках международного форума Kazan Digital Week в Казани.
"Студенты создали более 400 цифровых решений на хакатоне "Макс". Отборочный этап прошли команды из 1442 участников, которые представили 442 прототипа чат-ботов и мини-приложений для "Макса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на соревнование зарегистрировались более 4,6 тысячи студентов из 245 городов России - учащиеся из более чем 300 вузов и филиалов. В топ городов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.
Участники хакатона разрабатывали разные решения для национальной платформы. В топ-5 вошли "Забота о людях" - сервисы для быстрого доступа к социальным услугам; "Образовательные решения" - цифровые продукты для школ, колледжей и вузов; "Досуг и развлечения" - сервисы для волонтерства, туризма и спорта; "Умный город" - инструменты для управления домом и благоустройством и "Эффективный бизнес" - решения для предпринимателей.
Треки соревнования основаны более чем на 140 заявках от федеральных органов власти и учитывают потребности, которые можно автоматизировать через национальный мессенджер. В состав экспертной комиссии соревнования вошли представители Минтруда, Минцифры, Минобрнауки и Минэкономразвития России, "Макса", "VK Образования", "Сферума", РТУ МИРЭА.
 
ТехнологииБизнесКАЗАНЬМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМинобрнаукиМинцифры
 
 
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