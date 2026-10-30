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Суд признал законным возмещение компанией "Магистраль двух столиц" ущерба - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Суд признал законным возмещение компанией "Магистраль двух столиц" ущерба
Суд признал законным возмещение компанией "Магистраль двух столиц" ущерба - 30.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал законным возмещение компанией "Магистраль двух столиц" ущерба
Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал законным представление Счетной палаты РФ о возмещении компанией "Магистраль... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T18:26+0300
2026-10-30T18:26+0300
финансы
бизнес
москва
счетная палата
фнс россии
фнс
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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал законным представление Счетной палаты РФ о возмещении компанией "Магистраль двух столиц" ущерба бюджету в размере 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Окружной суд ранее отклонил кассационную жалобу ООО "Магистраль двух столиц" на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Спор касался налогового вычета по НДС, полученного застройщиком при строительстве 7-го и 8-го участков платной трассы М11 "Москва – Петербург". Счетная палата в ходе проверки установила, что компания необоснованно заявила вычет на сумму свыше 5,4 миллиарда рублей, поскольку эти расходы уже были профинансированы за счет федеральной субсидии. В представлении от 30 мая 2025 года СП предписала концессионеру перечислить указанную сумму в бюджет и подать уточненные налоговые декларации в ФНС. Суды обеих инстанций признали позицию контролеров обоснованной. ООО "Магистраль двух столиц" выступало застройщиком седьмой и восьмой секций дороги, генподрядной организацией была итало-турецкая Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇. Строительство этих участков общей протяженностью 169 километров велось в период с 2015 по 2019 год. Было также построено 62 моста, 1 тоннель, 3 транспортные развязки и 3 магистральных пункта взимания платы. Одним из сложных объектов в реализации стал самый длинный мост проекта (541,5 метра) через реку Ижора.
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финансы, бизнес, москва, счетная палата, фнс россии, фнс
Финансы, Бизнес, МОСКВА, Счетная палата, ФНС России, ФНС
18:26 30.10.2026
 
Суд признал законным возмещение компанией "Магистраль двух столиц" ущерба

Суд признал законным возмещение компанией "Магистраль двух столиц" ущерба бюджету

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МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал законным представление Счетной палаты РФ о возмещении компанией "Магистраль двух столиц" ущерба бюджету в размере 5,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Окружной суд ранее отклонил кассационную жалобу ООО "Магистраль двух столиц" на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Спор касался налогового вычета по НДС, полученного застройщиком при строительстве 7-го и 8-го участков платной трассы М11 "Москва – Петербург". Счетная палата в ходе проверки установила, что компания необоснованно заявила вычет на сумму свыше 5,4 миллиарда рублей, поскольку эти расходы уже были профинансированы за счет федеральной субсидии.
В представлении от 30 мая 2025 года СП предписала концессионеру перечислить указанную сумму в бюджет и подать уточненные налоговые декларации в ФНС. Суды обеих инстанций признали позицию контролеров обоснованной.
ООО "Магистраль двух столиц" выступало застройщиком седьмой и восьмой секций дороги, генподрядной организацией была итало-турецкая Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇. Строительство этих участков общей протяженностью 169 километров велось в период с 2015 по 2019 год. Было также построено 62 моста, 1 тоннель, 3 транспортные развязки и 3 магистральных пункта взимания платы. Одним из сложных объектов в реализации стал самый длинный мост проекта (541,5 метра) через реку Ижора.
 
ФинансыБизнесМОСКВАСчетная палатаФНС РоссииФНС
 
 
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