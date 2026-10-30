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Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море - 30.10.2026, ПРАЙМ
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:29+0300
2026-10-30T13:43+0300
россия
мировая экономика
красное море
судан
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан."Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливным и пшеницей", - сказал он на встрече с Путиным."У нас в Судане есть большой спрос на пшеницу и топливо. Во всем африканском континенте есть спрос. В Судане есть железнодорожная линия, есть планы по ее развитию из Порт-Судана и до Чада. Вдоль нее можно было бы создавать цепи поставок, и Россия могла бы участвовать", - добавил аль-Бурхан.
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россия, мировая экономика, красное море, судан
РОССИЯ, Мировая экономика, Красное море, СУДАН
13:29 30.10.2026 (обновлено: 13:43 30.10.2026)
 
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море

Судан предложил создать свободную экономическую зону на Красном море, пригласил Россию

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан.
"Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливным и пшеницей", - сказал он на встрече с Путиным.
"У нас в Судане есть большой спрос на пшеницу и топливо. Во всем африканском континенте есть спрос. В Судане есть железнодорожная линия, есть планы по ее развитию из Порт-Судана и до Чада. Вдоль нее можно было бы создавать цепи поставок, и Россия могла бы участвовать", - добавил аль-Бурхан.
 
РОССИЯМировая экономикаКрасное мореСУДАН
 
 
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