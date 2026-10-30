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Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море

Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море - 30.10.2026, ПРАЙМ

Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море

Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:29+0300

2026-10-30T13:29+0300

2026-10-30T13:43+0300

россия

мировая экономика

красное море

судан

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан."Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливным и пшеницей", - сказал он на встрече с Путиным."У нас в Судане есть большой спрос на пшеницу и топливо. Во всем африканском континенте есть спрос. В Судане есть железнодорожная линия, есть планы по ее развитию из Порт-Судана и до Чада. Вдоль нее можно было бы создавать цепи поставок, и Россия могла бы участвовать", - добавил аль-Бурхан.

красное море

судан

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россия, мировая экономика, красное море, судан