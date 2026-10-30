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Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море - 30.10.2026, ПРАЙМ
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:29+0300
2026-10-30T13:29+0300
2026-10-30T13:43+0300
россия
мировая экономика
красное море
судан
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Судан предлагает создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря, приглашает участвовать Россию, заявил председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан."Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливным и пшеницей", - сказал он на встрече с Путиным."У нас в Судане есть большой спрос на пшеницу и топливо. Во всем африканском континенте есть спрос. В Судане есть железнодорожная линия, есть планы по ее развитию из Порт-Судана и до Чада. Вдоль нее можно было бы создавать цепи поставок, и Россия могла бы участвовать", - добавил аль-Бурхан.
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россия, мировая экономика, красное море, судан
РОССИЯ, Мировая экономика, Красное море, СУДАН
Судан предлагает создать свободную экономическую зону на Красном море
Судан предложил создать свободную экономическую зону на Красном море, пригласил Россию