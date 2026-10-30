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Проект водоснабжения в Таджикистане оценили в 64 миллиона долларов

Проект водоснабжения в Таджикистане оценили в 64 миллиона долларов - 30.10.2026, ПРАЙМ

Проект водоснабжения в Таджикистане оценили в 64 миллиона долларов

Проект по обеспечению безопасной питьевой водой районов Абдурахмони Джоми и Дусти Хатлонской области на юге Таджикистана обойдется в 64 миллиона долларов,... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T10:46+0300

2026-10-30T10:46+0300

2026-10-30T10:46+0300

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таджикистан

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вода

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ДУШАНБЕ, 30 окт – ПРАЙМ. Проект по обеспечению безопасной питьевой водой районов Абдурахмони Джоми и Дусти Хатлонской области на юге Таджикистана обойдется в 64 миллиона долларов, сообщает пресс-служба офиса ЮНИСЕФ в республике. Отмечается, что одной из первоочередных мер на начальном этапе станет восстановление системы хлорирования воды и обеспечение безопасной питьевой водой наиболее уязвимых школ. На эти цели потребуется чуть более 420 тысяч долларов для обоих районов. "Стоимость планов улучшений на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу составляет 441,9 миллиона сомони (46 миллионов долларов) для района Абдурахмони Джоми и 163,8 миллиона сомони (17,3 миллиона долларов) для района Дусти", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что реализация проекта будет способствовать улучшению здоровья населения, экономии времени и сокращению расходов семей. Исполнительный совет ЮНИСЕФ утвердил новую страновую программу для Таджикистана на 2027–2030 годы, в рамках которой на реализацию программ в стране будет направлено более 36 миллионов долларов. Сотрудничество Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с Таджикистаном продолжается с 1993 года. Деятельность организации направлена на защиту прав детей, улучшение здоровья матерей и детей, развитие образования и социальной защиты.

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мировая экономика, таджикистан, оон, вода