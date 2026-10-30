https://1prime.ru/20261030/tanker-874797162.html
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе - 30.10.2026, ПРАЙМ
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе
Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:49+0300
2026-10-30T09:49+0300
2026-10-30T09:49+0300
ормузский пролив
танкер
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874797162.jpg?1793342970
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) В ночь на пятницу организация сообщила о возгорании на судне, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб. "Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройства. Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении и судно временно потеряло ход", - говорится в коммюнике. По данным UKMTO, в настоящее время пожар потушен, а судно продолжает следовать в следующий порт назначения. Никто из членов экипажа не пострадал.
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ормузский пролив, танкер
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе
UKMTO: в Ормузском проливе танкер загорелся после атаки заминированного катера
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
В ночь на пятницу организация сообщила о возгорании на судне, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб.
"Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройства. Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении и судно временно потеряло ход", - говорится в коммюнике.
По данным UKMTO, в настоящее время пожар потушен, а судно продолжает следовать в следующий порт назначения.
Никто из членов экипажа не пострадал.