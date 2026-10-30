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Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе - 30.10.2026, ПРАЙМ
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе
Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T09:49+0300
2026-10-30T09:49+0300
ормузский пролив
танкер
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874797162.jpg?1793342970
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) В ночь на пятницу организация сообщила о возгорании на судне, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб. "Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройства. Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении и судно временно потеряло ход", - говорится в коммюнике. По данным UKMTO, в настоящее время пожар потушен, а судно продолжает следовать в следующий порт назначения. Никто из членов экипажа не пострадал.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ормузский пролив, танкер
Ормузский пролив, танкер
09:49 30.10.2026
 
Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе

UKMTO: в Ормузском проливе танкер загорелся после атаки заминированного катера

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
В ночь на пятницу организация сообщила о возгорании на судне, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб.
"Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройства. Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении и судно временно потеряло ход", - говорится в коммюнике.
По данным UKMTO, в настоящее время пожар потушен, а судно продолжает следовать в следующий порт назначения.
Никто из членов экипажа не пострадал.
 
Ормузский проливтанкер
 
 
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