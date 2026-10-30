https://1prime.ru/20261030/tanker-874797162.html

Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе

Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе - 30.10.2026, ПРАЙМ

Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе

Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T09:49+0300

2026-10-30T09:49+0300

2026-10-30T09:49+0300

ормузский пролив

танкер

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874797162.jpg?1793342970

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Загоревшийся в Ормузском проливе танкер был атакован заминированным катером, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) В ночь на пятницу организация сообщила о возгорании на судне, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от оманского порта Хасаб. "Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройства. Последовавшие взрывы вызвали пожар в машинном отделении и судно временно потеряло ход", - говорится в коммюнике. По данным UKMTO, в настоящее время пожар потушен, а судно продолжает следовать в следующий порт назначения. Никто из членов экипажа не пострадал.

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ормузский пролив, танкер