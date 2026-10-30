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Динамический тариф на парковку заработает еще на 236 улицах Москвы
Динамический тариф на парковку заработает еще на 236 улицах Москвы - 30.10.2026, ПРАЙМ
Динамический тариф на парковку заработает еще на 236 улицах Москвы
Динамический тариф на парковку станет доступен для автомобилистов еще на 236 улицах Москвы с 17 декабря, новая стоимость динамического тарифа будет... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T20:46+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Динамический тариф на парковку станет доступен для автомобилистов еще на 236 улицах Москвы с 17 декабря, новая стоимость динамического тарифа будет варьироваться от 0 рублей до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 17 декабря динамический тариф заработает еще на 236 участках улиц. За время действия проект позволил сбалансировать загруженность парковок в самые популярные часы. А также помог водителям сэкономить время и деньги", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что нынешний тариф в 800 рублей уже не гарантирует свободных машиномест, поэтому его необходимо менять для регулирования спроса.
"Новая стоимость динамического тарифа будет варьироваться от 0 рублей до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. При этом сохраняется главное преимущество: при минимальной занятости тариф по-прежнему будет снижаться вплоть до 0 рублей. На участках платных парковок, где занятость превышает 80-90% и возрастает риск загрузки движения, скорректируют тарифы", - уточнили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что в пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку на парковку. Частично скорректируют тарифы повышенной стоимости – изменят цену за парковку днем, при этом стоимость одного часа ночью (200 рублей) не изменится. Это позволит освободить самые загруженные парковки и сократить лишний автотрафик.
"На ряде улиц в ЦАО, ЮАО, СВАО и САО парковка станет дешевле. Средняя загруженность мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижают для баланса спроса", - отметили в дептрансе.
В пресс-службе рассказали, что в зону резидентных разрешений добавят девять участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО. Изменения согласовали с местными муниципальными депутатами. Несмотря на все корректировки, местные жители могут оставлять авто бесплатно при оформлении резидентного разрешения – с 20.00 до 8.00 без оплаты или круглосуточно за 3 000 рублей в год, добавили в ведомстве.
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бизнес, москва
Динамический тариф на парковку заработает еще на 236 улицах Москвы
Динамический тариф на парковку станет доступен еще на 236 улицах Москвы с 17 декабря
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Динамический тариф на парковку станет доступен для автомобилистов еще на 236 улицах Москвы с 17 декабря, новая стоимость динамического тарифа будет варьироваться от 0 рублей до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"С 17 декабря динамический тариф заработает еще на 236 участках улиц. За время действия проект позволил сбалансировать загруженность парковок в самые популярные часы. А также помог водителям сэкономить время и деньги", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что нынешний тариф в 800 рублей уже не гарантирует свободных машиномест, поэтому его необходимо менять для регулирования спроса.
"Новая стоимость динамического тарифа будет варьироваться от 0 рублей до 950 рублей в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. При этом сохраняется главное преимущество: при минимальной занятости тариф по-прежнему будет снижаться вплоть до 0 рублей. На участках платных парковок, где занятость превышает 80-90% и возрастает риск загрузки движения, скорректируют тарифы", - уточнили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что в пределах ТТК и на нескольких улицах в границах МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку на парковку. Частично скорректируют тарифы повышенной стоимости – изменят цену за парковку днем, при этом стоимость одного часа ночью (200 рублей) не изменится. Это позволит освободить самые загруженные парковки и сократить лишний автотрафик.
"На ряде улиц в ЦАО, ЮАО, СВАО и САО парковка станет дешевле. Средняя загруженность мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижают для баланса спроса", - отметили в дептрансе.
В пресс-службе рассказали, что в зону резидентных разрешений добавят девять участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО. Изменения согласовали с местными муниципальными депутатами. Несмотря на все корректировки, местные жители могут оставлять авто бесплатно при оформлении резидентного разрешения – с 20.00 до 8.00 без оплаты или круглосуточно за 3 000 рублей в год, добавили в ведомстве.