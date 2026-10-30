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Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла в 15,4 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла в 15,4 раза
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла в 15,4 раза - 30.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла в 15,4 раза
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла по итогу первых трех кварталов в 15,4 раза в годовом выражении, до 1,679 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:44+0300
2026-10-30T13:44+0300
финансы
ярославская область
газпром
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла по итогу первых трех кварталов в 15,4 раза в годовом выражении, до 1,679 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 18%, до 41,696 миллиарда рублей. Себестоимость выросла на 18,4%, до 39,904 миллиарда. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября выросли до 5,882 миллиарда рублей с 5,735 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 35,685 миллиарда рублей с 39,722 миллиарда. ‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье. ТГК-2 находится под временным управлением "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ). В начале июня гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров заявлял, что ГЭХ рассматривает приобретение контрольной доли в ТГК-2 при принятии плана финансового оздоровления компании.
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финансы, ярославская область, газпром
Финансы, Ярославская область, Газпром
13:44 30.10.2026
 
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла в 15,4 раза

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ по итогам трех кварталов выросла в 15,4 раза

© fotolia.com / peggy.ankeТепловая электростанция
Тепловая электростанция - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© fotolia.com / peggy.anke
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ выросла по итогу первых трех кварталов в 15,4 раза в годовом выражении, до 1,679 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка увеличилась на 18%, до 41,696 миллиарда рублей. Себестоимость выросла на 18,4%, до 39,904 миллиарда.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 сентября выросли до 5,882 миллиарда рублей с 5,735 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились до 35,685 миллиарда рублей с 39,722 миллиарда.
‎ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях и за рубежом - в Скопье. ТГК-2 находится под временным управлением "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ).
В начале июня гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров заявлял, что ГЭХ рассматривает приобретение контрольной доли в ТГК-2 при принятии плана финансового оздоровления компании.
 
ФинансыЯрославская областьГазпром
 
 
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