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Какой инструмент выбрать, когда ставки по вкладам снижаются - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Какой инструмент выбрать, когда ставки по вкладам снижаются
Какой инструмент выбрать, когда ставки по вкладам снижаются - 30.10.2026, ПРАЙМ
Какой инструмент выбрать, когда ставки по вкладам снижаются
Когда ключевая ставка сохраняется или снижается, перед инвестором неизбежно встает вопрос: какому инструменту формирования накоплений отдать предпочтение? Я... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T13:15+0300
2026-10-30T13:15+0300
мнения аналитиков
финансы
сберстрахование жизни
пдс
росстат
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Когда ключевая ставка сохраняется или снижается, перед инвестором неизбежно встает вопрос: какому инструменту формирования накоплений отдать предпочтение? Я часто слышу его в преддверии больших отраслевых событий — в том числе первой большой конференции Сбера по страхованию "Страхование 2030. Технологии будущего". И мой ответ всегда начинается с простой мысли: снижение ставок по вкладам — не повод перестать копить.По данным Росстата, в первом полугодии доля россиян, которая формирует накопления, сократилась более чем вдвое — с 10 до 4,4%. Один из факторов, влияющих на это, — снижение ставок по вкладам. Хотя вклады традиционно остаются самым популярным инструментом формирования сбережений у россиян. Но на рынке достаточно инструментов, позволяющих делать это регулярно и небольшими суммами. Среди них — накопительное страхование жизни (НСЖ), долевое страхование жизни (ДСЖ), программа долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), а также накопительные счета.Первые два инструмента — НСЖ и ДСЖ — обладают рядом преимуществ. Ключевое — наличие страховой оболочки, гарантирующей защиту на случай непредвиденных жизненных событий. Например, НСЖ позволяет формировать накопления как на коротком горизонте (1–3 года), так и на длинном (3–15 лет), а также делать это постепенно: регулярные взносы — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно — позволяют достигать цели без ущерба для бюджета.ДСЖ — молодой инструмент, который появился на рынке относительно недавно, в 2025 году. У него своя логика: страховая защита плюс инвестиционная составляющая, где клиент видит структуру активов и может выбирать уровень риска. Продукт еще проходит этап становления — рынок фондов расширяется, клиенты привыкают к новой логике. Но уже сейчас это довольно популярный инвестиционный инструмент.Есть также ПДС — сберегательный инструмент с господдержкой, который можно использовать для разных целей в долгосрочной перспективе: накопить на крупную покупку, создать подушку безопасности или сформировать дополнительный доход в будущем. ИИС-3 — это доступ к рынку ценных бумаг с налоговыми льготами. При этом при закрытии счета после минимального срока доход также освобождается от НДФЛ. Это инструмент для тех, кто готов самостоятельно принимать инвестиционные решения и хочет получить максимальную налоговую выгоду.Самый простой и гибкий вариант — накопительный счет. Деньги доступны в любой момент, проценты начисляются на остаток. Такой инструмент удобен для краткосрочных целей, но для долгосрочных доходность подходит меньше: она может оказаться ниже, чем у инструментов с фиксированной ставкой на длинный срок, а страховая защита отсутствует.Я считаю, что НСЖ, ДСЖ, ПДС и ИИС-3 дополняют друг друга: у каждого своя логика и свои цели. Задача рынка — дать людям выбор под их горизонт, цели и отношение к риску. В цикле снижения ставки интерес к долгосрочным инструментам растет у всех четырех, просто по разным причинам.Главное — помнить: когда ставки по вкладам начинают снижаться, инвестор ищет способ зафиксировать доходность на длинный горизонт. Но не стоит гнаться за одним продуктом. Важно понимать, какая задача стоит перед вами: защита капитала, накопление на конкретную цель или участие в рыночной динамике. В этом смысле рынок долгосрочных сбережений становится более зрелым, предоставляя целый набор решений под разные запросы.Автор - Александр Тихомиров, директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" и "СберИнвестиции"
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Александр Тихомиров
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1e/874812140_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_226d9c8237b4c2928f375423259d2828.jpg
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, сберстрахование жизни, пдс, росстат
Мнения аналитиков, Финансы, СберСтрахование жизни, ПДС, Росстат
13:15 30.10.2026
 
Какой инструмент выбрать, когда ставки по вкладам снижаются

Тихомиров из СберСтрахования жизни: снижение ставок — не повод перестать копить

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Александр Тихомиров, директор по инвестициям СберСтрахования жизни и СберИнвестиции
Александр Тихомиров
Директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" и "СберИнвестиции"
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Когда ключевая ставка сохраняется или снижается, перед инвестором неизбежно встает вопрос: какому инструменту формирования накоплений отдать предпочтение? Я часто слышу его в преддверии больших отраслевых событий — в том числе первой большой конференции Сбера по страхованию "Страхование 2030. Технологии будущего". И мой ответ всегда начинается с простой мысли: снижение ставок по вкладам — не повод перестать копить.
По данным Росстата, в первом полугодии доля россиян, которая формирует накопления, сократилась более чем вдвое — с 10 до 4,4%. Один из факторов, влияющих на это, — снижение ставок по вкладам. Хотя вклады традиционно остаются самым популярным инструментом формирования сбережений у россиян. Но на рынке достаточно инструментов, позволяющих делать это регулярно и небольшими суммами. Среди них — накопительное страхование жизни (НСЖ), долевое страхование жизни (ДСЖ), программа долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), а также накопительные счета.
Первые два инструмента — НСЖ и ДСЖ — обладают рядом преимуществ. Ключевое — наличие страховой оболочки, гарантирующей защиту на случай непредвиденных жизненных событий. Например, НСЖ позволяет формировать накопления как на коротком горизонте (1–3 года), так и на длинном (3–15 лет), а также делать это постепенно: регулярные взносы — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно — позволяют достигать цели без ущерба для бюджета.
ДСЖ — молодой инструмент, который появился на рынке относительно недавно, в 2025 году. У него своя логика: страховая защита плюс инвестиционная составляющая, где клиент видит структуру активов и может выбирать уровень риска. Продукт еще проходит этап становления — рынок фондов расширяется, клиенты привыкают к новой логике. Но уже сейчас это довольно популярный инвестиционный инструмент.
Есть также ПДС — сберегательный инструмент с господдержкой, который можно использовать для разных целей в долгосрочной перспективе: накопить на крупную покупку, создать подушку безопасности или сформировать дополнительный доход в будущем. ИИС-3 — это доступ к рынку ценных бумаг с налоговыми льготами. При этом при закрытии счета после минимального срока доход также освобождается от НДФЛ. Это инструмент для тех, кто готов самостоятельно принимать инвестиционные решения и хочет получить максимальную налоговую выгоду.
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Самый простой и гибкий вариант — накопительный счет. Деньги доступны в любой момент, проценты начисляются на остаток. Такой инструмент удобен для краткосрочных целей, но для долгосрочных доходность подходит меньше: она может оказаться ниже, чем у инструментов с фиксированной ставкой на длинный срок, а страховая защита отсутствует.
Я считаю, что НСЖ, ДСЖ, ПДС и ИИС-3 дополняют друг друга: у каждого своя логика и свои цели. Задача рынка — дать людям выбор под их горизонт, цели и отношение к риску. В цикле снижения ставки интерес к долгосрочным инструментам растет у всех четырех, просто по разным причинам.
Главное — помнить: когда ставки по вкладам начинают снижаться, инвестор ищет способ зафиксировать доходность на длинный горизонт. Но не стоит гнаться за одним продуктом. Важно понимать, какая задача стоит перед вами: защита капитала, накопление на конкретную цель или участие в рыночной динамике. В этом смысле рынок долгосрочных сбережений становится более зрелым, предоставляя целый набор решений под разные запросы.
Автор - Александр Тихомиров, директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" и "СберИнвестиции"

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