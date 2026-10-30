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ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов - 30.10.2026, ПРАЙМ
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ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов
ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов - 30.10.2026, ПРАЙМ
ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставил "Белорусской железной дороге" заключительную партию из 18 пассажирских вагонов, первые 12 единиц были поставлены в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:17+0300
2026-10-30T15:17+0300
бизнес
россия
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставил "Белорусской железной дороге" заключительную партию из 18 пассажирских вагонов, первые 12 единиц были поставлены в сентябре, сообщает компания. "ТМХ направил в адрес государственного объединения "Белорусская железная дорога" заключительную в 2026 году партию из 18 пассажирских вагонов локомотивной тяги "45-й серии". Контракт на поставку 30 пассажирских вагонов для нужд белорусского национального перевозчика был заключен в 2025 году. Первые 12 вагонов были направлены заказчику в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении. По данным ТМХ, вагоны модели 61-4517 выпускаются с двух и четырех-местными купе. Вагоны этой серии выпускаются на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ) с 2019 года. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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бизнес, россия, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, Трансмашхолдинг
15:17 30.10.2026
 
ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов

ТМХ поставил "Белорусской железной дороге" заключительную партию пассажирских вагонов

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставил "Белорусской железной дороге" заключительную партию из 18 пассажирских вагонов, первые 12 единиц были поставлены в сентябре, сообщает компания.
"ТМХ направил в адрес государственного объединения "Белорусская железная дорога" заключительную в 2026 году партию из 18 пассажирских вагонов локомотивной тяги "45-й серии". Контракт на поставку 30 пассажирских вагонов для нужд белорусского национального перевозчика был заключен в 2025 году. Первые 12 вагонов были направлены заказчику в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении.
По данным ТМХ, вагоны модели 61-4517 выпускаются с двух и четырех-местными купе. Вагоны этой серии выпускаются на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ) с 2019 года.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
 
БизнесРОССИЯТрансмашхолдинг
 
 
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