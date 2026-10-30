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ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов

ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов - 30.10.2026, ПРАЙМ

ТМХ поставил БЖД заключительную партию пассажирских вагонов

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставил "Белорусской железной дороге" заключительную партию из 18 пассажирских вагонов, первые 12 единиц были поставлены в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:17+0300

2026-10-30T15:17+0300

2026-10-30T15:17+0300

бизнес

россия

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставил "Белорусской железной дороге" заключительную партию из 18 пассажирских вагонов, первые 12 единиц были поставлены в сентябре, сообщает компания. "ТМХ направил в адрес государственного объединения "Белорусская железная дорога" заключительную в 2026 году партию из 18 пассажирских вагонов локомотивной тяги "45-й серии". Контракт на поставку 30 пассажирских вагонов для нужд белорусского национального перевозчика был заключен в 2025 году. Первые 12 вагонов были направлены заказчику в сентябре 2026 года", - говорится в сообщении. По данным ТМХ, вагоны модели 61-4517 выпускаются с двух и четырех-местными купе. Вагоны этой серии выпускаются на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ) с 2019 года. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, трансмашхолдинг