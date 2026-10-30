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Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома
Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома - 30.10.2026, ПРАЙМ
Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что в ходе расследования инцидента нарушения безопасности были выявлены дополнительные точки взлома. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:39+0300
2026-10-30T12:42+0300
технологии
финансы
binance
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что в ходе расследования инцидента нарушения безопасности были выявлены дополнительные точки взлома. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью достигла уже около 3 миллиардов долларов. "Первоначальное расследование позволяло предположить, что инцидент, связанный с нарушением безопасности, мог быть связан с взломанным ноутбуком, однако в ходе последующего расследования были выявлены дополнительные точки взлома", - говорится в сообщении Binance в соцсети X. Binance отметила, что продолжает собирать факты об инциденте и будет сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления. Биржа подчеркнула, что продолжает следовать запланированному графику возобновления работ и планирует возобновить доступ к услуге вывода средств через 45 часов.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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технологии, финансы, binance
Технологии, Финансы, Binance
12:39 30.10.2026 (обновлено: 12:42 30.10.2026)
 
Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома

Binance заявила, что в ходе расследования выявили дополнительные точки взлома

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что в ходе расследования инцидента нарушения безопасности были выявлены дополнительные точки взлома.
Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью достигла уже около 3 миллиардов долларов.
"Первоначальное расследование позволяло предположить, что инцидент, связанный с нарушением безопасности, мог быть связан с взломанным ноутбуком, однако в ходе последующего расследования были выявлены дополнительные точки взлома", - говорится в сообщении Binance в соцсети X.
Binance отметила, что продолжает собирать факты об инциденте и будет сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления.
Биржа подчеркнула, что продолжает следовать запланированному графику возобновления работ и планирует возобновить доступ к услуге вывода средств через 45 часов.
 
ТехнологииФинансыBinance
 
 
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