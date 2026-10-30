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Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома

Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома - 30.10.2026, ПРАЙМ

Binance рассказала о выявлении дополнительных точек взлома

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что в ходе расследования инцидента нарушения безопасности были выявлены дополнительные точки взлома. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T12:39+0300

2026-10-30T12:39+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance заявила, что в ходе расследования инцидента нарушения безопасности были выявлены дополнительные точки взлома. Ранее основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. Binance заявила, что сумма замороженных активов из-за проблем с безопасностью достигла уже около 3 миллиардов долларов. "Первоначальное расследование позволяло предположить, что инцидент, связанный с нарушением безопасности, мог быть связан с взломанным ноутбуком, однако в ходе последующего расследования были выявлены дополнительные точки взлома", - говорится в сообщении Binance в соцсети X. Binance отметила, что продолжает собирать факты об инциденте и будет сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления. Биржа подчеркнула, что продолжает следовать запланированному графику возобновления работ и планирует возобновить доступ к услуге вывода средств через 45 часов.

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технологии, финансы, binance