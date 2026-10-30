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Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией
Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией - 30.10.2026, ПРАЙМ
Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией
Россия и Таиланд обладают огромным потенциалом партнерства в сферах производства продовольствия, в туризме и в киноиндустрии, заявила в своем выступлении в... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T21:37+0300
2026-10-30T21:37+0300
бизнес
туризм
таиланд
бангкок
москва
росконгресс
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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Россия и Таиланд обладают огромным потенциалом партнерства в сферах производства продовольствия, в туризме и в киноиндустрии, заявила в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит. Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября. Вице-министр особо отметила, что, помимо множества сфер, где Россия и Таиланд видят потенциал для сотрудничества — будь то цифровая торговля, энергетика, креативная экономика, туризм или "зеленые" технологии, — есть три направления, на которых она предложила бы сделать акцент. "Во-первых, это пищевая промышленность: в конечном счете, продовольственная безопасность станет крайне важной для обеих наших стран, и здесь мы можем работать вместе, создавая совместные продукты", - сказала она. Вторым важным сектором сотрудничества Пхаопхичит назвала туризм. "Второй важный сектор — туризм. Как я уже говорила, мы можем стимулировать поездки тайцев в Россию. Что касается россиян, посещающих Таиланд, то их интересы могут быть самыми разными: не только осмотр достопримечательностей или пляжный отдых, но и оздоровительный или медицинский туризм", - пояснила она. Третьей сферой потенциально успешного сотрудничества двух стран вице-министр назвала креативную индустрию, и прежде всего – кино. "Третья сфера, о которой часто говорят, — это креативная экономика. Возьмем, к примеру, киноиндустрию: Россия обладает сильными компетенциями в области постпродакшна, а в Таиланде активно развивается кинопроизводство, ориентированное на мировой рынок. Объединив усилия, мы могли бы совместно создавать креативный продукт и предлагать наш контент всему миру", - сказала Пхаопхичит.
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бизнес, туризм, таиланд, бангкок, москва, росконгресс
Бизнес, Туризм, ТАИЛАНД, БАНГКОК, МОСКВА, Росконгресс
21:37 30.10.2026
 
Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией

Вице-министр торговли Таиланда Пхаопхичит: Россия и Таиланд имеют потенциал сотрудничества

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БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Россия и Таиланд обладают огромным потенциалом партнерства в сферах производства продовольствия, в туризме и в киноиндустрии, заявила в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит.
Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября.
Вице-министр особо отметила, что, помимо множества сфер, где Россия и Таиланд видят потенциал для сотрудничества — будь то цифровая торговля, энергетика, креативная экономика, туризм или "зеленые" технологии, — есть три направления, на которых она предложила бы сделать акцент.
"Во-первых, это пищевая промышленность: в конечном счете, продовольственная безопасность станет крайне важной для обеих наших стран, и здесь мы можем работать вместе, создавая совместные продукты", - сказала она.
Вторым важным сектором сотрудничества Пхаопхичит назвала туризм.
"Второй важный сектор — туризм. Как я уже говорила, мы можем стимулировать поездки тайцев в Россию. Что касается россиян, посещающих Таиланд, то их интересы могут быть самыми разными: не только осмотр достопримечательностей или пляжный отдых, но и оздоровительный или медицинский туризм", - пояснила она.
Третьей сферой потенциально успешного сотрудничества двух стран вице-министр назвала креативную индустрию, и прежде всего – кино.
"Третья сфера, о которой часто говорят, — это креативная экономика. Возьмем, к примеру, киноиндустрию: Россия обладает сильными компетенциями в области постпродакшна, а в Таиланде активно развивается кинопроизводство, ориентированное на мировой рынок. Объединив усилия, мы могли бы совместно создавать креативный продукт и предлагать наш контент всему миру", - сказала Пхаопхичит.
 
БизнесТуризмТАИЛАНДБАНГКОКМОСКВАРосконгресс
 
 
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