https://1prime.ru/20261030/torgovlja-874837939.html

Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией

Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией - 30.10.2026, ПРАЙМ

Вице-министр торговли Таиланда отметила потенциал сотрудничества с Россией

Россия и Таиланд обладают огромным потенциалом партнерства в сферах производства продовольствия, в туризме и в киноиндустрии, заявила в своем выступлении в... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T21:37+0300

2026-10-30T21:37+0300

2026-10-30T21:37+0300

бизнес

туризм

таиланд

бангкок

москва

росконгресс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874837939.jpg?1793385473

БАНГКОК, 30 окт – ПРАЙМ. Россия и Таиланд обладают огромным потенциалом партнерства в сферах производства продовольствия, в туризме и в киноиндустрии, заявила в своем выступлении в Бангкоке на пленарном заседании Второго Российско-Таиландского инвестиционного форума вице-министр торговли Таиланда Кирида Пхаопхичит. Форум, организованный Таиландско-Российским Деловым советом при поддержке посольства России в Таиланде, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и фонда "Росконгресс" проходит в столице Таиланда с 29 по 31 октября. Вице-министр особо отметила, что, помимо множества сфер, где Россия и Таиланд видят потенциал для сотрудничества — будь то цифровая торговля, энергетика, креативная экономика, туризм или "зеленые" технологии, — есть три направления, на которых она предложила бы сделать акцент. "Во-первых, это пищевая промышленность: в конечном счете, продовольственная безопасность станет крайне важной для обеих наших стран, и здесь мы можем работать вместе, создавая совместные продукты", - сказала она. Вторым важным сектором сотрудничества Пхаопхичит назвала туризм. "Второй важный сектор — туризм. Как я уже говорила, мы можем стимулировать поездки тайцев в Россию. Что касается россиян, посещающих Таиланд, то их интересы могут быть самыми разными: не только осмотр достопримечательностей или пляжный отдых, но и оздоровительный или медицинский туризм", - пояснила она. Третьей сферой потенциально успешного сотрудничества двух стран вице-министр назвала креативную индустрию, и прежде всего – кино. "Третья сфера, о которой часто говорят, — это креативная экономика. Возьмем, к примеру, киноиндустрию: Россия обладает сильными компетенциями в области постпродакшна, а в Таиланде активно развивается кинопроизводство, ориентированное на мировой рынок. Объединив усилия, мы могли бы совместно создавать креативный продукт и предлагать наш контент всему миру", - сказала Пхаопхичит.

таиланд

бангкок

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, таиланд, бангкок, москва, росконгресс