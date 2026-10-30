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TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо во Франции - 30.10.2026, ПРАЙМ
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TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо во Франции
TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо во Франции - 30.10.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо во Франции
Французская энергетическая компания TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо на своих АЗС во Франции, не дожидаясь выпуска стратегических резервов | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:57+0300
2026-10-30T15:57+0300
франция
ближний восток
иран
эммануэль макрон
totalenergies
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874823753.jpg?1793365040
ПАРИЖ, 30 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо на своих АЗС во Франции, не дожидаясь выпуска стратегических резервов страны, говорится в пресс-релизе энергогруппы. Ранее французские власти одобрили предоставление поставщикам около 10 миллионов баррелей дизтоплива, эта мера нацелена на снижение цены энергоносителя. "Не дожидаясь фактической поставки стратегических запасов дизельного топлива и чтобы предоставить своим клиентам доступ к этим запасам по исторической стоимости, TotalEnergies объявляет о снижении цены на дизельное топливо до 2,15 евро за литр уже в эту субботу 31 октября", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что это коснется 705 заправочных станций сети дистрибьютора, на долю которых приходится 60% продаж. На других АЗС сниженная цена начнет вводиться со 2 ноября по мере развития ситуации на международном рынке дизтоплива. Оператор при этом обещает сохранить в любом случае потолок цен на уровне 2,25 евро за литр по всей стране. Решение Франции высвободить часть стратрезервов связано с более широкими договоренностями на уровне стран "Большой семерки" (G7). Как ранее заявил французский лидер Эммануэль Макрон, страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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франция, ближний восток, иран, эммануэль макрон, totalenergies
ФРАНЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Эммануэль Макрон, TotalEnergies
15:57 30.10.2026
 
TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо во Франции

TotalEnergies начнет снижать цену на дизтопливо во Франции, не дожидаясь выпуска резервов

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ПАРИЖ, 30 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies начнет снижать цену на дизельное топливо на своих АЗС во Франции, не дожидаясь выпуска стратегических резервов страны, говорится в пресс-релизе энергогруппы.
Ранее французские власти одобрили предоставление поставщикам около 10 миллионов баррелей дизтоплива, эта мера нацелена на снижение цены энергоносителя.
"Не дожидаясь фактической поставки стратегических запасов дизельного топлива и чтобы предоставить своим клиентам доступ к этим запасам по исторической стоимости, TotalEnergies объявляет о снижении цены на дизельное топливо до 2,15 евро за литр уже в эту субботу 31 октября", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что это коснется 705 заправочных станций сети дистрибьютора, на долю которых приходится 60% продаж.
На других АЗС сниженная цена начнет вводиться со 2 ноября по мере развития ситуации на международном рынке дизтоплива. Оператор при этом обещает сохранить в любом случае потолок цен на уровне 2,25 евро за литр по всей стране.
Решение Франции высвободить часть стратрезервов связано с более широкими договоренностями на уровне стран "Большой семерки" (G7). Как ранее заявил французский лидер Эммануэль Макрон, страны G7 согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
ФРАНЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНЭммануэль МакронTotalEnergies
 
 
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