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Посол России рассказал о росте товарооборота с Суданом

Посол России рассказал о росте товарооборота с Суданом - 30.10.2026, ПРАЙМ

Посол России рассказал о росте товарооборота с Суданом

Товарооборот России и Судана в 2026 году вышел на уровень 2020 года, что вывело Судан на одно из первых мест в Африке по объему торговли с РФ, заявил посол... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:41+0300

2026-10-30T11:41+0300

2026-10-30T11:48+0300

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мировая экономика

судан

африка

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Судана в 2026 году вышел на уровень 2020 года, что вывело Судан на одно из первых мест в Африке по объему торговли с РФ, заявил посол России в Судане Андрей Черновол. "В этом году российско-суданский товарооборот вышел наконец на довоенный уровень. Я бы даже сказал, на уровень до 2020 года. По разным подсчетам, он составляет от полумиллиарда до восьмисот миллионов долларов, и это выводит Судан на одно из первых мест в Африке по торговому обороту с Россией", - сказал Черновол. Посол выступил на торжественной церемонии в РГГУ, где председателю Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану вручили диплом и регалии почетного доктора университета.

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россия, мировая экономика, судан, африка