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Катырин предложил провести презентацию инвестиционных проектов ЦАР
Катырин предложил провести презентацию инвестиционных проектов ЦАР - 30.10.2026, ПРАЙМ
Катырин предложил провести презентацию инвестиционных проектов ЦАР
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил провести в Москве презентацию инвестиционных проектов Центральноафриканской Республики... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T12:33+0300
2026-10-30T12:33+0300
2026-10-30T12:39+0300
россия
финансы
цар
москва
сергей катырин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил провести в Москве презентацию инвестиционных проектов Центральноафриканской Республики (ЦАР) с подключением предпринимателей из российских регионов. "Мы готовы предоставить возможности для презентации Центральноафриканской Республики. Можем сделать ее здесь, в российской Торгово-промышленной палате и по видео-конференц-связи подключить практически всю Россию к этой презентации", - сказал Катырин на встрече с президентом ТПП ЦАР Роже Серетунгу. По его словам, на первоначальном этапе ЦАР следует определить несколько приоритетных направления для привлечения российских инвесторов. Среди перспективных отраслей он назвал сельское хозяйство, промышленность и энергетику. Конкретные направления должна выбрать центральноафриканская сторона. "Нам надо постараться сейчас сосредоточиться на нескольких направлениях. Не пытаться охватить все, а выделить для себя самые важные", - подчеркнул глава ТПП РФ. Катырин пояснил, что для российских компаний необходимо подготовить перечень конкретных проектов с указанием условий инвестирования, механизмов защиты и страхования вложений, а также логистических возможностей. На основе этих данных ТПП РФ сможет обратиться к заинтересованным российским предприятиям с предложениями о сотрудничестве. Кроме того, Катырин предложил организовать стажировки сотрудников ТПП ЦАР в России для передачи опыта формирования нормативной базы, организации работы с предпринимателями и обеспечения финансовой устойчивости палаты. Часть консультаций предполагается проводить дистанционно.
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россия, финансы, цар, москва, сергей катырин
РОССИЯ, Финансы, ЦАР, МОСКВА, Сергей Катырин
Катырин предложил провести презентацию инвестиционных проектов ЦАР
Глава ТПП Катырин предложил провести в Москве презентацию инвестпроектов ЦАР
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил провести в Москве презентацию инвестиционных проектов Центральноафриканской Республики (ЦАР) с подключением предпринимателей из российских регионов.
"Мы готовы предоставить возможности для презентации Центральноафриканской Республики. Можем сделать ее здесь, в российской Торгово-промышленной палате и по видео-конференц-связи подключить практически всю Россию к этой презентации", - сказал Катырин на встрече с президентом ТПП ЦАР Роже Серетунгу.
По его словам, на первоначальном этапе ЦАР следует определить несколько приоритетных направления для привлечения российских инвесторов. Среди перспективных отраслей он назвал сельское хозяйство, промышленность и энергетику. Конкретные направления должна выбрать центральноафриканская сторона.
"Нам надо постараться сейчас сосредоточиться на нескольких направлениях. Не пытаться охватить все, а выделить для себя самые важные", - подчеркнул глава ТПП РФ.
Катырин пояснил, что для российских компаний необходимо подготовить перечень конкретных проектов с указанием условий инвестирования, механизмов защиты и страхования вложений, а также логистических возможностей. На основе этих данных ТПП РФ сможет обратиться к заинтересованным российским предприятиям с предложениями о сотрудничестве.
Кроме того, Катырин предложил организовать стажировки сотрудников ТПП ЦАР в России для передачи опыта формирования нормативной базы, организации работы с предпринимателями и обеспечения финансовой устойчивости палаты. Часть консультаций предполагается проводить дистанционно.