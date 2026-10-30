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ТПП РФ и Совет по торговле Таиланда договорились о сотрудничестве

ТПП РФ и Совет по торговле Таиланда договорились о сотрудничестве - 30.10.2026, ПРАЙМ

ТПП РФ и Совет по торговле Таиланда договорились о сотрудничестве

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Совет по торговле Таиланда подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку предпринимателей двух стран | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:06+0300

2026-10-30T13:06+0300

2026-10-30T13:06+0300

россия

бангкок

таиланд

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БАНГКОК, 30 окт - ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ и Совет по торговле Таиланда подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку предпринимателей двух стран при разрешении международных коммерческих споров и исполнении внешнеторговых контрактов, передает корреспондент РИА Новости. По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко, соглашение подписано в рамках II Российско-Таиландского инвестиционного форума в Бангкоке, с таиландской стороны подпись поставил председатель Совета по торговле Таиланда Пож Арамваттананон. Новое соглашение обновляет договорную базу сотрудничества, действовавшую с 1997 года, и предусматривает расширение торгово-экономических и научно-технических связей. "Мы договорились содействовать предпринимателям в вопросах международного коммерческого арбитража, предоставлять информацию о действующих арбитражных учреждениях и рекомендуемых арбитражных оговорках. Сотрудничество также затронет вопросы контроля количества, качества и комплектности товаров при исполнении внешнеторговых контрактов", - сказал РИА Новости Падалко. Он напомнил, что при ТПП РФ действуют ведущие в России и в мире арбитражные учреждения - Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия. Отдельное внимание, по словам собеседника агентства, стороны уделят устранению барьеров, сдерживающих развитие двусторонней торговли. Для этого предусмотрены регулярные консультации, обмен информацией об изменениях законодательства, правилах ведения бизнеса и условиях выхода компаний на рынки двух стран. Особый акцент сделан на поддержке малого и среднего предпринимательства, развитии региональных связей и организации прямых переговоров между компаниями.

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