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Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы - 30.10.2026, ПРАЙМ
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:41+0300
2026-10-30T15:41+0300
2026-10-30T15:42+0300
россия
сельское хозяйство
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы из РФ. "Мы обсудим продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы, которые уже являются для нас существенной поддержкой", - сказал лидер ЦАР в интервью агентству. Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.
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россия, сельское хозяйство, цар, москва, владимир путин
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЦАР, МОСКВА, Владимир Путин
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы из РФ.
"Мы обсудим продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы, которые уже являются для нас существенной поддержкой", - сказал лидер ЦАР в интервью агентству.
Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.