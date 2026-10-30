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Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы - 30.10.2026, ПРАЙМ
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T15:41+0300
2026-10-30T15:42+0300
россия
сельское хозяйство
цар
москва
владимир путин
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы из РФ. "Мы обсудим продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы, которые уже являются для нас существенной поддержкой", - сказал лидер ЦАР в интервью агентству. Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.
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россия, сельское хозяйство, цар, москва, владимир путин
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ЦАР, МОСКВА, Владимир Путин
15:41 30.10.2026 (обновлено: 15:42 30.10.2026)
 
Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы

Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой
Встреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы из РФ.
"Мы обсудим продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы, которые уже являются для нас существенной поддержкой", - сказал лидер ЦАР в интервью агентству.
Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.
 
РОССИЯСельское хозяйствоЦАРМОСКВАВладимир Путин
 
 
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