https://1prime.ru/20261030/tsar--874821798.html

Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы

Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы - 30.10.2026, ПРАЙМ

Лидер ЦАР намерен обсудить с Путиным поставки нефтепродуктов и пшеницы

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T15:41+0300

2026-10-30T15:41+0300

2026-10-30T15:42+0300

россия

сельское хозяйство

цар

москва

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/01/10/854252532_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_2e90c564a90a443917aee1c8c5c318f1.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил РИА Новости, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы из РФ. "Мы обсудим продолжение поставок нефтепродуктов и пшеницы, которые уже являются для нас существенной поддержкой", - сказал лидер ЦАР в интервью агентству. Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка.

цар

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сельское хозяйство, цар, москва, владимир путин