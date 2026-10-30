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Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений
Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений - 30.10.2026, ПРАЙМ
Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений
ЦАР и Россия планируют заключить важный пакет межправительственных соглашений в разных областях, сообщил РИА Новости президент республики Фостен-Арканж Туадера. | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T17:09+0300
2026-10-30T17:09+0300
2026-10-30T17:09+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦАР и Россия планируют заключить важный пакет межправительственных соглашений в разных областях, сообщил РИА Новости президент республики Фостен-Арканж Туадера. "В рамках саммита должен быть заключен важный пакет межправительственных соглашений, которые укрепят наши договоренности в различных областях. Наша цель состоит в том, чтобы эти документы позволили создать рабочие места и укрепить экономический суверенитет ЦАР", - сказал Туадера агентству. Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, мировая экономика, москва, цар
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ЦАР
Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений
Президент ЦАР Туадера: Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦАР и Россия планируют заключить важный пакет межправительственных соглашений в разных областях, сообщил РИА Новости президент республики Фостен-Арканж Туадера.
"В рамках саммита должен быть заключен важный пакет межправительственных соглашений, которые укрепят наши договоренности в различных областях. Наша цель состоит в том, чтобы эти документы позволили создать рабочие места и укрепить экономический суверенитет ЦАР", - сказал Туадера агентству.
Туадера ранее прибыл в Москву
для участия в третьем саммите Россия-Африка.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.