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Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений

Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений - 30.10.2026, ПРАЙМ

Россия и ЦАР планируют заключить важный пакет соглашений

ЦАР и Россия планируют заключить важный пакет межправительственных соглашений в разных областях, сообщил РИА Новости президент республики Фостен-Арканж Туадера. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T17:09+0300

2026-10-30T17:09+0300

2026-10-30T17:09+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ЦАР и Россия планируют заключить важный пакет межправительственных соглашений в разных областях, сообщил РИА Новости президент республики Фостен-Арканж Туадера. "В рамках саммита должен быть заключен важный пакет межправительственных соглашений, которые укрепят наши договоренности в различных областях. Наша цель состоит в том, чтобы эти документы позволили создать рабочие места и укрепить экономический суверенитет ЦАР", - сказал Туадера агентству. Туадера ранее прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия-Африка. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка состоялись в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, москва, цар