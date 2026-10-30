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Биржевая цена пшеницы упала на 3% с начала недели - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена пшеницы упала на 3% с начала недели
Биржевая цена пшеницы упала на 3% с начала недели - 30.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена пшеницы упала на 3% с начала недели
С начала недели стоимость пшеницы на бирже в Чикаго упала на 3%, и это может стать уже девятой подряд неделей снижения цены - самый длительный период... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T11:07+0300
2026-10-30T11:10+0300
рынок
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. С начала недели стоимость пшеницы на бирже в Чикаго упала на 3%, и это может стать уже девятой подряд неделей снижения цены - самый длительный период понедельного сокращения с конца 1998 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.42 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,23% относительно предыдущего закрытия - до 6,0537 доллара за бушель. При этом с начала недели цена сократилась на 3,1%, а суммарно за девять недель - упала примерно на 23%. В последний раз девятинедельное снижение наблюдалось в октябре-декабре 1998 года, свидетельствуют данные биржи. А до этого сразу 11 недель снижения цены пшеницы подряд было зафиксировано в апреле-июне 1997 года.
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192
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рынок
Рынок
11:07 30.10.2026 (обновлено: 11:10 30.10.2026)
 
Биржевая цена пшеницы упала на 3% с начала недели

Цена пшеницы на бирже в Чикаго упала на 3% с начала недели

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. С начала недели стоимость пшеницы на бирже в Чикаго упала на 3%, и это может стать уже девятой подряд неделей снижения цены - самый длительный период понедельного сокращения с конца 1998 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.42 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,23% относительно предыдущего закрытия - до 6,0537 доллара за бушель. При этом с начала недели цена сократилась на 3,1%, а суммарно за девять недель - упала примерно на 23%.
В последний раз девятинедельное снижение наблюдалось в октябре-декабре 1998 года, свидетельствуют данные биржи. А до этого сразу 11 недель снижения цены пшеницы подряд было зафиксировано в апреле-июне 1997 года.
 
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