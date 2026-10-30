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Биржевая цена на серебро в мире упала на 3,5%

Биржевая цена на серебро в мире упала на 3,5% - 30.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на серебро в мире упала на 3,5%

Биржевая цена на серебро падает на 3,5% на последних торгах месяца, продолжая отрицательную динамику двух торговых дней ранее, следует из данных торгов. | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T11:16+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро падает на 3,5% на последних торгах месяца, продолжая отрицательную динамику двух торговых дней ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 10.54 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,5% относительно предыдущего закрытия - до 50,545 доллара за тройскую унцию. Суммарно по итогам торгов среды и четверга котировки серебра снизились почти на 4%. "Несмотря на то, что серебро вошло в зону перепроданности, есть риск дальнейшей ликвидации длинных позиций и импульсных продаж со стороны технически ориентированных фондов", - приводит мнение агентство Блумберг главы отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот-Хансена (Ole Sloth Hansen).

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